Yedi girişime etki hızlandırıcı destek
Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call to Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys yatırım partnerliği ile gerçekleşen etki hızlandırıcı programı imece impact kapsamında bu yıl 7 ayrı girişim destek almaya hak kazandı. Program, Aralık 2020 - Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütülecek.
Destek artıyor
ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlere verdiği desteği büyütmeye devam ediyor. imece, kuruluşundan bu yana geçen 3 yılda edindiği tecrübeyle şimdi de Destek Programı’nı büyüme aşamasındaki girişimler için ‘etki hızlandırıcısı programı’na dönüştürdü.
imece direktörü Mustafa Özer, “imece impact etki hızlandırıcısı programı ile Türkiye’de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kılarak müşteri, özel sektör partnerleri ve etki yatırımcıları tarafından daha anlaşılır olmasını ve girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise “Sosyal girişimciliği ve kurucu ortak olarak imece’nin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. İklim krizinin yanı sıra pandemi bize daha da hızlanmamız gerektiğini gösteriyor” diye konuştu. Seçilen girişimler: AnadOlive, BPREG Natural Fiber Composites, Kodris, Laska, Manibux, The Academys ve Tospaa oldu.