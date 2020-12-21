Yedi girişime etki hızlandırıcı destek

Destek artıyor

ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlere verdiği desteği büyütmeye devam ediyor. imece, kuruluşundan bu yana geçen 3 yılda edindiği tecrübeyle şimdi de Destek Programı’nı büyüme aşamasındaki girişimler için ‘etki hızlandırıcısı programı’na dönüştürdü.

imece direktörü Mustafa Özer, “imece impact etki hızlandırıcısı programı ile Türkiye’de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kılarak müşteri, özel sektör partnerleri ve etki yatırımcıları tarafından daha anlaşılır olmasını ve girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise “Sosyal girişimciliği ve kurucu ortak olarak imece’nin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. İklim krizinin yanı sıra pandemi bize daha da hızlanmamız gerektiğini gösteriyor” diye konuştu. Seçilen girişimler: AnadOlive, BPREG Natural Fiber Composites, Kodris, Laska, Manibux, The Academys ve Tospaa oldu.