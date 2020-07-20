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    HaberlerEkonomi Haberleri Yeni hafta ile birlikte gözler altın fiyatlarında... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
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    20.07.2020 - 09:47 |

    Yeni hafta ile birlikte gözler altın fiyatlarında... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Altın fiyatları 7 Haziran'dan bu yana kademeli olarak yükseliyor. Gram altın 400 lira civarına dayanmış durumda... Altın yatırımcıları veya düğünler nedeniyle altın alacaklar fiyatları araştırıyor. Şimdi yeni hafta ile birlikte altının son durumu merak ediliyor. İşte 20 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

    Yeni hafta ile birlikte gözler altın fiyatlarında... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Bugün pazartesi ve piyasalar açıldı. Yatırımcılar döviz ve altındaki son durumu merak ediyor. Güvenli liman olan altının yeni haftaya nasıl başladığı özellikle altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. En çok yöneltilen soruların başında ise 'Çeyrek ve gram altın ne kadar?' geliyor. İşte ayrıntılar...

    20 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış 398,80 TL, satış 398,89 TL.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Kapalıçarşıda Çeyrek altın alış 651,20 TL, satış 658,30 TL.

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış 1.298,40 TL, satış 1.315,10 TL.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış 2.674,90 TL, satış 2.688,50 TL.

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