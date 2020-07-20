Yeni hafta ile birlikte gözler altın fiyatlarında... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Bugün pazartesi ve piyasalar açıldı. Yatırımcılar döviz ve altındaki son durumu merak ediyor. Güvenli liman olan altının yeni haftaya nasıl başladığı özellikle altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. En çok yöneltilen soruların başında ise 'Çeyrek ve gram altın ne kadar?' geliyor. İşte ayrıntılar...

20 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 398,80 TL, satış 398,89 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşıda Çeyrek altın alış 651,20 TL, satış 658,30 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 1.298,40 TL, satış 1.315,10 TL.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 2.674,90 TL, satış 2.688,50 TL.