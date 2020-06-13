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    13.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni konsol oyunda!

    Sony’nin yeni oyun konsol modeli PlayStation 5 (PS5) tanıtıldı. Siyah ve beyaz renklere sahip olan konsol, iki farklı versiyonla geliyor.

    Yeni konsol oyunda!

    PS5 ve PS5 Digital Edition. PS5’e oyun diski takılabilirken, diğer modelde disk girişi bulunmuyor. Oyunlar internet üzerinden yüklenebiliyor.
    Yeni konsolda oyun kumandası ergonomik olarak ve teknik özelliklerle güncellenmiş. PS5’te 8 çekirdekli 3.5 GHz hızda AMD Zen 2 işlemci var.

    Fiyatı ne olur?

    Yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen konsolun ABD’de 499 dolardan satışa çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise oyun konsoluna yeni vergiler getirildi. Yüzde 20 ÖTV, yüzde 18 KDV ve yüzde 50 Gümrük Vergisi bulunuyor. Gümrük Vergisi, 1 Ekim’den itibaren yüzde 20’ye düşürülecek. Bu nedenle fiyatının 6-7 bin TL’yi geçebileceği öngörülüyor.

    20’den fazla oyun

    PlayStation 5’le beraber çıkacak 20’den fazla oyun tanıtımı da yapıldı. Konsolda Spiderman Miles Morale, Gran Turismo 7, Hitman, Horizon Zero Down 2 gibi oyunlar oynanabilecek.

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