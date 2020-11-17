Yeni rekora işaret ediyor

Konut satışları ekim ayında yıllık bazda yüzde 16.3 azalsa da ocak-ekim sürecini kapsayan 10 ayda, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 27 artış sağladı. Bu sayede 10 ayda satılan konut sayısı 1 milyon 280 bin 852 adede ulaştı. Geçen yılın toplamında ise 1 milyon 348 bin 729 adet konut satılmıştı. Yılın 10 ayında sağlanan bu satış adedi, sektör temsilcileri tarafından yeni bir rekorun işareti olarak görüldü. Konut satışlarında geçen yılın rekorunun kırılması için 68 bin konut satılması yeterli olacak. Bu alanda 1 milyon 409 bin 314 adet ile şimdiye kadar en yüksek satışın yapıldığı 2017 yılının geçilmesi içinse kalan iki ayda 128 bin adet konut satışı gerekiyor.

Konut satışlarında koronavirüs pandemisi nedeniyle marttan itibaren yaşanan daralmanın önüne geçmek, tüketicinin ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için kamu bankaları tarafından destek paketleri gündeme alınmıştı. Bu kapsamda uygulanan yüzde 0.64-0.74 olmak üzere düşük faizler ile haziran-ağustos döneminde çok yüksek satış adetlerine ulaşılmıştı. Mevcutta konut kredisi faiz oranları yüzde 1 seviyesinin üzerine çıksa da, indirim döneminin yıl geneline etkisi devam etti.

Kredili satış düşüşte

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak 119 bin 574 oldu. Ekim ayında ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.3 azalış göstererek 25 bin 566 olarak gerçekleşti. 10 aylık toplamda ise ipotekli konut satışı yüzde 124.2 artarak 534 bin 256 oldu. Mevcutta konut kredisi faiz oranları kamu bankalarında en düşük yüzde 1.15 olarak uygulanıyor. Özel bankalarda ise 1.30’dan başlarken, 1.80’e kadar çıkıyor.

‘Faiz etkisi var’

Yüzde 1’in üzerine çıkan konut kredisi faizleri nedeniyle alım talebinde ötelemenin arttığına vurgu yapan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, ev sahibi olmak isteyenlerin daha düşük oranlı krediler beklediğini söyledi. Durbakayım, “Aylık bazda 0.80 faiz beklentisi var. Ancak ekonomistler faiz artışı olacağına işaret ediyor. Konut talebinin artması, faizdeki yükselme potansiyeli, alternatif yatırım araçlarındaki gerileme konut almak için uygun zemin hazırladı. Konut almak için beklemek yerine konut aldıktan sonra beklemek en doğru hareket olacaktır” diye konuştu.

Yabancı alımı arttı

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 artarak 5 bin 258 oldu. Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 azalarak 31 bin 423 oldu. Yabancıya satışta ilk 3’te Irak, İran ve Rus vatandaşları yer alıyor.

Birinci el vurgusu

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkan Altan Elmas, konut alım talebinin devam ettiğine dikkat çekerken, birinci el konut satışının önemine vurgu yaptı. Elmas, şunları söyledi:

“Ekim ayında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.3 azalarak 36 bin 976 olduğunu görüyoruz. Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Hükümetimizin, kamu bankalarının teşvikleri ile dönem dönem kredi oranlarını düşüren adımlar atılıyor. Özel sektör olarak bizler de kendi kampanyalarımızla vatandaşlarımızın ev almasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ancak insanlarımız deprem gerçeğini unutuyorlar ve ikinci el binalardan ev sahibi olmayı tercih ediyorlar. Elbette her vatandaşımız, ev alırken bütçesine göre hareket etmelidir ancak bizim önerimiz, ciddi bir ön araştırma yapmaları, birinci el konutları tercih etmeleri ve deprem gerçeğini asla akıllarından çıkarmamaları olur.”