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    16.05.2020 - 13:14 |

    Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu 2020? Sigaraya zammı ne zaman?

    Sigara fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Artış ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zammı ne zaman?

    Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu 2020? Sigaraya zammı ne zaman?

    Sigara ve tütün ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi tutarında değişiklik oldu. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17.18 artırıldı. Artış sonrasında ise sigara zammının ne zaman olacağı ve yeni sigara fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

    SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu ÖTV tutarı, yüzde 17.18 artışla 0.3899 liradan 0.4569 liraya yükseltildi. Karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

    Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu 2020 Sigaraya zammı ne zaman

    Kararla, bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 9 lira 13 kuruş oldu. Vergi tutarının artırılmasının ardından, KDV ve nispi vergiyle birlikte, yaklaşık 13.5 liradan ucuz sigara olmayacak. Kararın özellikle, düşük fiyat bantındaki markaları etkilemesi bekleniyor.

    Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adama polisten güvenlik şeritli çözümAntalya’da kısmi karantinaya alınan mahallelerden birinde, karantina bölgesinden dışarıya çıkmak isteyen bir kişi polise zor anlar yaşattı. Polis, uyarıları aldırış etmeyip üzerlerine doğru gelen adamla sosyal mesafeyi koruyabilmek için karantina için çekilen güvenlik şeridini kullandı.
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