04.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yeni sosyal medya platformu: Yaay
Sosyal medyanın yeni adresi olma hedefiyle yola çıkan Yaay, kullanıma sunuldu. Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getirerek, özellikle gençlerin kullanım alışkanlıkları düşünülerek kurgulandı. Appyap şirketinin üzerinde yoğun çalışmalarıyla hayata geçirdiği platform, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak.
Appyap CEO’su Emre Meriç, çıkış noktalarının farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform kurmak olduğunu belirterek, “Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar var. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak. Uygulamamız, kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yeni bir deneyim sunacak. Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlıyor” dedi.
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.