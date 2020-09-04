Yeni sosyal medya platformu: Yaay

Appyap CEO’su Emre Meriç, çıkış noktalarının farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform kurmak olduğunu belirterek, “Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar var. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak. Uygulamamız, kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yeni bir deneyim sunacak. Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlıyor” dedi.