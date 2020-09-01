Yerli marka spor giyim atağında

Spor giyim sektöründe küresel tedarikçi olma yolunda ilerleyen firma, 4 kıtada 38 ülkeye ihracat yapıyor. 1996’da kurulan Bil Group, 2017’de İtalyan markası Macron ile 10 yıllık lisans anlaşması imzalayarak teknik spor giyim pazarına adım attı. Bil Group bugün kendi markası Bilcee ve lisansörü olduğu Macron markası ile pazarın önde gelen şirketlerinden biri haline gelmeyi başardı.

2 milyonluk üretim

İstanbul Sultangazi’de 10.000 m2’lik ve yılda 2 milyon adet üretim kapasitesine sahip bir tesisi olan şirket, bütün tasarım ve üretim çalışmalarını Türkiye’de yapıyor. Profesyonel ve yetenekli ekipler, en iyi kalite ürünleri tasarlıyor ve üretiyor. Yüksek kalitede kumaşlar kullanılarak özenle tasarlanmış spor giyim koleksiyonları üretiliyor. Bil Group iç pazardaki güçlü konumunun yanı sıra Türkiye’nin küresel bir oyuncusu olma yolunda da ilerliyor. Bil Group Başkanı Hacı Bilce, İHKİB verilerine göre Türkiye’de spor giyim üretimi yapan 1.500 firma olduğunu söyledi. Bu firmaların toplamda ihracat yapan firmaların yüzde 10’unu oluşturduğunu belirten Bilce, “Dünya spor giyim sektörü ihracatında en büyük pazar payı Çin’de, ancak Türkiye de 3 milyar dolar ile ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bil Group olarak biz bu sektörde dünyadaki dengeyi Türkiye lehine değiştirmek için çalışıyoruz.

Bil Group, Bilcee ve Macron markaları ile spor giyim sektörünün lideridir. Aktif ve dinamik, ihtiyaç duyulan, şık, rahat, fonksiyonel ve teknik yapıya sahip spor giyimin üreticisiyiz. Uzun vadeli hedefimiz tüm dünyanın bildiği, beğendiği ve kullandığı bir marka olmaktır. Bu yolda kararlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

Spor kulüpleriyle iş birliği

Futbol, voleybol ve basketbol branşlarındaki takımlarla iş birliği bulunan Bil Group’un birçok tek sponsorluk anlaşması da var. Bilcee markasıyla, İstanbul Başakşehir FK, Anadolu Efes SK, Fenerbahçe Opet Kadın ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımlarıyla iş birliği yaptı.

Macron markasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu hakem ürünleri, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Beşiktaş Basketbol, Halkbank Voleybol, Altınordu, Adana Demirspor, takımlarını ve futbolda Süper Lig hakemlerini giydiriyor. Bil Group daha önce Trabzonspor, Yeni Malatya Spor, Altınordu, Adana Demirspor ve Samsunspor gibi kulüplerle iş birliği yaptı.