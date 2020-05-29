29.05.2020 - 15:06 |
Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren belirli ülkelerden turist kabul edecek
Yunanistan, 15 Haziran'dan itibaren belirli ülkelerden turist kabul etmeye başlayacağını bildirdi. Açıklanan ülkeler arasında ise Türkiye yer almıyor.
Liste 1 Temmuz'da gözden geçirilecek.
İşte Yunanistan'ın turist kabul edeceği ülkeler:
Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Avustralya, Danimarka, Güney Kıbrıs, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Letonya, Litvanya, Estonya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve Çekya.
Turizm Bakanlığı açıklamasına göre ziyaretçiler rastgele test edilecekler.