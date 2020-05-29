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    HaberlerEkonomi Haberleri Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren belirli ülkelerden turist kabul edecek
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    29.05.2020 - 15:06 |

    Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren belirli ülkelerden turist kabul edecek

    Yunanistan, 15 Haziran'dan itibaren belirli ülkelerden turist kabul etmeye başlayacağını bildirdi. Açıklanan ülkeler arasında ise Türkiye yer almıyor.

    Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren belirli ülkelerden turist kabul edecek

    Liste 1 Temmuz'da gözden geçirilecek.

    İşte Yunanistan'ın turist kabul edeceği ülkeler:

    Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Avustralya, Danimarka, Güney Kıbrıs, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Letonya, Litvanya, Estonya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve Çekya.

    Turizm Bakanlığı açıklamasına göre ziyaretçiler rastgele test edilecekler.

    Camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındıCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor.
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