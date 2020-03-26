Evde çocuklarla oynayabileceğiniz 4 oyun önerisi
Hem evde ailece zaman geçirmeyi sağlayan hem de çocukların öğrenme yeteneğini geliştiren oyunlar; evde vakit geçirirmenin en iyi yanlarından biri. İşte o oyun önerileri...
1) Masa topu
Yaş: 3 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım? Pamuk ve masa
Oynama yöntemi:
Oyuncular iki takıma ayrıldıktan sonra bir masanın etrafında oturur. Takımların, kendi alanlarını belirlemesi için masaya çizgi çizilir. Masanın ortasına konan pamuk, oyunun başlaması ile beraber üflenerek karşı tarafa itilmeye çalışılır. Üflenen her pamuk yumağı 1 puan olmak üzere; 5 puan olan takım kazanır!
2) Evet-hayır
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Oynama yöntemi:
Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Sunucu, cevap veren oyuncuya soruları ile ''Evet'' ya da ''Hayır' dedirtmeyi dener. Cevaplayan kişi, evet ya da hayır demeden; sorulara cevap vermenin bir yolunu bulmalıdır!
3) Hayvanları tahmin etmek
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Oynama yöntemi:
Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular ise isabetli sorular sorarak; tutulan hayvanı tahmin etmeyi dener. ''Kaç ayaklı?“, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi sorulara verilen cevaplar oyunculara yol gösterecektir.
4) Balon ile badminton oynamak
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Sopa ve balon
Oynama yöntemi:
İki yarışmacı şişirilmiş balonu bir sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren bir oyuncu olursa, oyuncunun rakibi 1 puan kazanır.