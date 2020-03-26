Evde çocuklarla oynayabileceğiniz 4 oyun önerisi

1) Masa topu

Yaş: 3 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım? Pamuk ve masa

Oynama yöntemi:

Oyuncular iki takıma ayrıldıktan sonra bir masanın etrafında oturur. Takımların, kendi alanlarını belirlemesi için masaya çizgi çizilir. Masanın ortasına konan pamuk, oyunun başlaması ile beraber üflenerek karşı tarafa itilmeye çalışılır. Üflenen her pamuk yumağı 1 puan olmak üzere; 5 puan olan takım kazanır!

2) Evet-hayır

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Oynama yöntemi:

Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Sunucu, cevap veren oyuncuya soruları ile ''Evet'' ya da ''Hayır' dedirtmeyi dener. Cevaplayan kişi, evet ya da hayır demeden; sorulara cevap vermenin bir yolunu bulmalıdır!

3) Hayvanları tahmin etmek

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Oynama yöntemi:

Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular ise isabetli sorular sorarak; tutulan hayvanı tahmin etmeyi dener. ''Kaç ayaklı?“, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi sorulara verilen cevaplar oyunculara yol gösterecektir.

4) Balon ile badminton oynamak

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Sopa ve balon

Oynama yöntemi:

İki yarışmacı şişirilmiş balonu bir sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren bir oyuncu olursa, oyuncunun rakibi 1 puan kazanır.