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    HaberlerEvdekal Haberleri Evde çocuklarla oynayabileceğiniz 4 oyun önerisi
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    26.03.2020 - 17:21 |

    Evde çocuklarla oynayabileceğiniz 4 oyun önerisi

    Hem evde ailece zaman geçirmeyi sağlayan hem de çocukların öğrenme yeteneğini geliştiren oyunlar; evde vakit geçirirmenin en iyi yanlarından biri. İşte o oyun önerileri...

    Evde çocuklarla oynayabileceğiniz 4 oyun önerisi

    1) Masa topu

    Yaş: 3 yaş ve üzeri
    Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
    Ne lazım? Pamuk ve masa

    Oynama yöntemi:

    Oyuncular iki takıma ayrıldıktan sonra bir masanın etrafında oturur. Takımların, kendi alanlarını belirlemesi için masaya çizgi çizilir. Masanın ortasına konan pamuk, oyunun başlaması ile beraber üflenerek karşı tarafa itilmeye çalışılır. Üflenen her pamuk yumağı 1 puan olmak üzere; 5 puan olan takım kazanır!

    2) Evet-hayır

    Yaş: 4 yaş ve üzeri
    Oyuncu sayısı:     2 kişi ve üzeri

    Oynama yöntemi:

    Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Sunucu, cevap veren oyuncuya soruları ile ''Evet'' ya da ''Hayır' dedirtmeyi dener. Cevaplayan kişi, evet ya da hayır demeden; sorulara cevap vermenin bir yolunu bulmalıdır!

    3) Hayvanları tahmin etmek

    Yaş: 4 yaş ve üzeri
    Oyuncu sayısı:     2 kişi ve üzeri

    Oynama yöntemi:

    Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular ise isabetli sorular sorarak; tutulan hayvanı tahmin etmeyi dener. ''Kaç ayaklı?“, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi sorulara verilen cevaplar oyunculara yol gösterecektir.

    4) Balon ile badminton oynamak

    Yaş: 4 yaş ve üzeri
    Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
    Ne lazım? Sopa ve balon

    Oynama yöntemi:

    İki yarışmacı şişirilmiş balonu bir sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren bir oyuncu olursa, oyuncunun rakibi 1 puan kazanır.

    Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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