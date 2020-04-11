Evde yapabileceğiniz 7 önemli sağlık testi

1. Endokrin sistemi



Ana sağlık göstergelerinden biri bel bedeninizdir. Araştırmalar bel kalınlığının erkeklerde 94, kadınlarda 80 santimetreden fazla olmaması gerektiğini söylüyor. Bu ölçülerden daha kalın bel çevresine sahip kişiler kalp ve damar hastalıkları açısından riskli gruba giriyor. Ayrıca kişilerin tip 2 diyabet alma olasılığı 5 kat artıyor.



2. Beyin

Boş bir sayfaya, bir saat çizmeyi deneyin. Saate bakmadan bir kişiden saati (saat ve dakika) söylemesini isteyin. Örneğin, 10:10. Sonra dakika ve saat ibrelerini çizin, böylece arkadaşınızın belirttiği zamanı çizdiğiniz saat üzerinde gösterin. Bu test beynimizdeki birçok süreci inceler. Beynin kol hareketi, mekansal ve görsel algıdan sorumlu kısımları daha çok çalışmaya başlar ve bu yüzden istenilen saati çizememek erken demans belirtileri olabilir.



3. Omurga



2 tartıya ihtiyacınız olacak. Bir ayakla bir ölçekte, diğer ayakla başka bir ölçekte durun. Ağırlık dağılımı yaklaşık olarak aynı olmalıdır. Sayılar çok farklıysa, bu durum; kalça kemiğinizin, omurganın ve başınızın merkez dışında olduğunu gösterebilir.



4. Solunum sistemi



Bu yönteme Shtange testi denir. Bunu yapmak için bir kronometreye ihtiyacınız olacak.

Ayağa kalkın ve kalp atış hızınızı 30 saniye kontrol edin. Sonra oturun ve nefes vermeden üst üste 3 nefes alın. Daha sonra nefesinizi olabildiğince uzun tutun ve zamanı sayın. Nefes verdikten sonra nabzınızı tekrar 30 saniye kontrol edin. Nefesinizi 40 saniyeden daha kısa bir süre boyunca tutabiliyorsanız, solunum sisteminizin çalışması o kadar da iyi değildir. Ortalama sonuç 40-49 saniye olmalıdır. Nefesinizi 50 saniyeden fazla tutabiliyorsanız, bu gerçekten iyi durumdasınız demektir.



5. Kemikler



Tırnaklarınıza bir göz atın. Sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilirler. Tırnaklarınız dalgalanırsa ve beyaz lekeler ortaya çıkarsa, bu sadece kozmetik bir sorun değildir. Böyle bir durum vücudunuzun yeterli B vitamini, demir almadığını veya osteoporoz riski olduğunu gösterebilir.

6. Görme yeteneği



30 saniye boyunca bir pencere çerçevesine bakın ve gözlerinizi kapatın. Sonra sol gözünüzü açın, kapatın ve sağ gözünüzü açın. Gözünüzle gördüğünüz resim bulanıklaşırsa ve çizgiler artık birbirine paralel değilse, maküler dejenerasyon sorunu yaşıyor olabilirsiniz.



7. Karaciğer



Tüm vücudunuzu görmenizi sağlayan bir aynaya bakın. Belinin üstünde yağlı bir tabaka görüyor musun? Bu yağ, karaciğeri çevreleyen ve düzgün çalışmasına izin vermeyen visseral yağdır. Gözlerin sararması, yağ topakları (özellikle göz kapaklarınızda) ve kaplanmış bir dil de karaciğerinizde bir sorun olduğunu gösterir.





Lütfen bu testlerin bir hastalığı teşhis etmek için kullanılamayacağını unutmayın. Bunlar sadece sağlığınıza dikkat etmenize yardımcı olabilecek birkaç yöntemdir.

