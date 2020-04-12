Mayasız dereotlu poğaça tarifi

Evde kalmaya devam ederken kendi poğaçanızı kendiniz yapmaya ne dersiniz? Sizler için nefis bir dereotlu peynirli poğaça tarifimiz var.

Malzemeler

3 buçuk su bardağı un

125 gr. margarin

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı elma sirkesi

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 kabartma tozu

Yarım demek dereotu

Beyaz peynir

Yapılışı

Oda sıcaklığında margarini bir kaba alın. Yumurtanın sarısını bir kaseye alıp akını margarine ekleyin. Sıvıyağ, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri de ekleyip karıştırın.

Dereotunu ince ince doğrayın. Kaptaki malzemelere ekleyin. Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyin. Hamur ele yapışmıyorsa oldu demektir.

Hamurdan cevizden büyük bezeler koparıp elinizde hafifçe açın. Ortasına beyaz peynir koyup kapatın ve ters çevirin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Kaseye ağırdığınız yumurta sarısını üzerine sürdükten sonra dilerseniz üzerini susamla süsleyin. Üzerleri kızara kadar 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun