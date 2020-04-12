BİST 96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEvdekal Haberleri Mayasız dereotlu poğaça tarifi
    ABONE OL
    12.04.2020 - 11:26 |

    Mayasız dereotlu poğaça tarifi

    #Evdekal dereotlu poğaçanı kendin yap! İşte haftasonu kahvaltılarınıza lezzet katacak mayasız ve son derece pratik dereotlu peynirli poğaça tarifi!

    Mayasız dereotlu poğaça tarifi

    Evde kalmaya devam ederken kendi poğaçanızı kendiniz yapmaya ne dersiniz? Sizler için nefis bir dereotlu peynirli poğaça tarifimiz var.

    Malzemeler

    3 buçuk su bardağı un
    125 gr. margarin
    Yarım su bardağı sıvıyağ
    1 yemek kaşığı elma sirkesi
    5 yemek kaşığı yoğurt
    1 yumurta
    1 tatlı kaşığı toz şeker
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 kabartma tozu
    Yarım demek dereotu
    Beyaz peynir

    Yapılışı

    Oda sıcaklığında margarini bir kaba alın. Yumurtanın sarısını bir kaseye alıp akını margarine ekleyin. Sıvıyağ, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri de ekleyip karıştırın.

    Dereotunu ince ince doğrayın. Kaptaki malzemelere ekleyin. Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyin. Hamur ele yapışmıyorsa oldu demektir.

    Hamurdan cevizden büyük bezeler koparıp elinizde hafifçe açın. Ortasına beyaz peynir koyup kapatın ve ters çevirin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

    Kaseye ağırdığınız yumurta sarısını üzerine sürdükten sonra dilerseniz üzerini susamla süsleyin. Üzerleri kızara kadar 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

    Afiyet olsun

    12 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yaşlı adam banyoda ölü bulundu!

    Yaşlı adam banyoda ölü bulundu!

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Temel İhtiyaç Desteği kredisi çıktı mı? Sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? Başvuru nasıl yapılır?

    Temel İhtiyaç Desteği kredisi çıktı mı? Sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? Başvuru nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber