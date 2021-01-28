20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalkacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, ne zaman dışarı çıkabiliyorlar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüsten dolayı 20 yaş altında olan bireyler günün belirlenen saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, ne zaman kalkacak?