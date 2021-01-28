• 28 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalkacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, ne zaman dışarı çıkabiliyorlar?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı koronavirüs salgını nedeniyle uygulanıyor. 20 yaş altı bireyler günün belirli saatlerinde dışarıya çıkabiliyorlar. Dışar çıkma saatleri, toplu taşıma kullanımı ve yasağın biteceği tarih merak ediliyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, dışarı çıkma saatleri neler, otobüse binebilir mi?
• 28 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüsten dolayı 20 yaş altında olan bireyler günün belirlenen saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, ne zaman kalkacak?
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