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• 28 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalkacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, ne zaman dışarı çıkabiliyorlar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı koronavirüs salgını nedeniyle uygulanıyor. 20 yaş altı bireyler günün belirli saatlerinde dışarıya çıkabiliyorlar. Dışar çıkma saatleri, toplu taşıma kullanımı ve yasağın biteceği tarih merak ediliyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, dışarı çıkma saatleri neler, otobüse binebilir mi?

• 28 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüsten dolayı 20 yaş altında olan bireyler günün belirlenen saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, ne zaman kalkacak?

220 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Bu saatler dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak.

3KISITLAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

KISITLAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili 'Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız' dedi.

420 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

20 yaş altı toplu taşıma kullanımı ile ilgili detaylar Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şu şekilde yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması

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