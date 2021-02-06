AA
• 06 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:
50 km hıza ulaşıyor! Gören binip gezmek istiyor...
Düzce'de yaşayan Karadenizli genç çiftçi Oğuzhan Yılmaz, motosiklet motorunu hurdacıdan aldığı malzemelerle birleştirerek 50 kilometre hıza ulaşabilen 4 vitesli araç üretti.
AA
• 06 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:
1
Merkeze bağlı Kurukavak köyünde ikamet eden 21 yaşındaki Yılmaz, kış aylarında köyde iş olmaması dolayısıyla boş kaldığı için evinin altında oluşturduğu küçük atölyede atıl vaziyetteki motosikletin motorunu sökerek tamir etti.
3
5
7
11
13