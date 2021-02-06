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    HaberlerTeknoloji Haberleri 50 km hıza ulaşıyor! Gören binip gezmek istiyor...
    AA
    • 06 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:

    50 km hıza ulaşıyor! Gören binip gezmek istiyor...

    Düzce'de yaşayan Karadenizli genç çiftçi Oğuzhan Yılmaz, motosiklet motorunu hurdacıdan aldığı malzemelerle birleştirerek 50 kilometre hıza ulaşabilen 4 vitesli araç üretti.

    AA
    • 06 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:
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    Merkeze bağlı Kurukavak köyünde ikamet eden 21 yaşındaki Yılmaz, kış aylarında köyde iş olmaması dolayısıyla boş kaldığı için evinin altında oluşturduğu küçük atölyede atıl vaziyetteki motosikletin motorunu sökerek tamir etti.

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    Tamirat işlerini hobi olarak yapan Yılmaz, motoru çalıştırınca köyde ulaşımı sağlayacak bir araç yapabilmek için kolları sıvadı.

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    Önce hurdacıdan demir profil ve sac temin eden Yılmaz, daha sonra otomobil direksiyonu, sürücü koltuğu ve aracın "alt takımı" diye tabir edilen rot ve teker sistemlerini alarak birleştirdi.

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    "Patpat" diye tabir edilen tarım aracı lastikleri ve dingillerini kullanan Yılmaz, 4 vitesliye dönüştürdüğü arazi aracını daha da geliştirmeyi planlıyor.

    5Aracı tamamen hobi amaçlı ürettim

    "Aracı tamamen hobi amaçlı ürettim"

    Oğuzhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje çizmeden, düşünerek ve deneme yanılma yöntemiyle meydana getirdiği aracının parçalarının tamamına yakınının hurda ve atıl malzemeler olduğunu söyledi.

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    "Aracı tamamen hobi amaçlı ürettim." diyen Yılmaz, "Çiftçiyim, köylerde tarla bağ bahçe ile uğraşıyorum. Bir lojistik firmasında çalışıyorum ama pandemi sürecinde o iş yeri de artık pek çalışamaz hale geldi.

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    Genellikle köydeyim. Sokağa çıkma yasaklarında canım sıkıldı ve bozuk durumda olan motosikletimizin motorunu söküp tamir ettim. Aslında başladığımda can sıkıntısıydı." diye konuştu.

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    İnternette "motoru nasıl kullanırım" diye bakarken kardeşiyle bir plan yaptıklarını anlatan Oğuzhan Yılmaz, şöyle devam etti:

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    "Amatörce, deneme yanılma ile bir araç yapmaya başladık. Sürekli hatalar oldu, söktüm tekrar yaptım. Direksiyonundan tutun da koltuğuna kadar hurdacılardan aldığım malzemeler.

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    Malzemenin tamamı atık. Sadece lastiklerimiz sıfır. Onun da atığını kullanamadım ama geri kalan her parça atık malzeme."

    11Herkes bir kez binip tur atmak istiyor

    "Herkes bir kez binip tur atmak istiyor"

    Aracını ileride geliştirmeyi düşündüğünü vurgulayan Yılmaz, "İleride aracımı 4 çeker haline getireceğim. Şimdi 4 ileri vites, geri vites yok. İsmini 'Tercedes' koydum.

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    Çevremden çok ilgi gördü. Aracı sokağa çıkardığımda herkes bir kez binip tur atmak istiyor. Çok beğenildi. Sadece burada köyde kullanıyorum.

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    'Bana ver' deyip sahiplenmek istiyorlar. Bana bir maliyeti olmadı. Can sıkıntısıyla başladım. Motorum vardı zaten parçaları da hurdacılardan aldığım için maliyetsiz oldu.

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    İşçiliğini de kendim yaptım. Yüksek bir maliyette çalışma olmadı. Köy usulü lüks bir araç olduğunu düşünerek ismini de esprili bir şekilde 'Tercedes' yaptım." şeklinde konuştu.

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    Aracı atölyesinde 3 ayda tamamladığını belirten Yılmaz, her türlü arazi şartlarında ve asfaltta sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

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