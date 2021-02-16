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AA
• 16 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti, beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuştu.

AA
• 16 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

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Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, "İkinci Efes" olarak da adlandırılıyor.

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Bölgedeki yoğun kar nedeniyle antik kentteki Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum beyaz örtüyle kaplandı.

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Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu antik kent, her mevsim olduğu gibi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

5Aizanoi Antik Kenti

Aizanoi Antik Kenti

Antik kentte, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfiteatr, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

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