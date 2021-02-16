AA
• 16 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:
Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti, beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuştu.
AA
• 16 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.
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Bölgedeki yoğun kar nedeniyle antik kentteki Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum beyaz örtüyle kaplandı.
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