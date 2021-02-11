Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?
• 11 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:

ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?

ÖSYM tarafından bugün ALES/2 sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Adaylar büyük bir heyecan içerisinde ve "ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?" soruları art arda geliyor. İşte ayrıntılar...

• 11 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

ALES sınavı 21 Şubat'ta yapılacak. Adaylar aylardır bu sınavı beklerken şimdi de sınav yerleri heyecanı başladı. Sınava 10 gün kaldı ve "ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?" sorusu peş peşe geliyor.

2ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'den ALES sınav yerleri için tarih verilmezken sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 11 Şubat'a çevrilmiş durumda...

DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

32021 ALES NE ZAMAN SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2021 ALES NE ZAMAN? SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

4

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.

5

ALES/2 ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son Dakika Haberler: Flaş sigara kararı! Yasak olacak...

    1 milyon lira hibe edildi! 6 bin lira kazandırıyor

    70 metre! Vinç yardımıyla indirildi...

    Son dakika: Pes artık! 870 bin lira sayıp sıfır araç aldı, 2 ay sonra hatayı fark etti

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet