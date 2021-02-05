• 05 Şubat 2021 - 21:40 • Son Güncelleme:
Askerlik kaç ay oldu, 6,9,12,18 ay mı, uzadı mı 2021? Yeni askerlik düzenlemesi detayları...
Askerliğin uzadığına dair iddialar gündemde yer alıyor. Askerliğin 12 ya da 18 aya çıkacağı iddialara ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Diğer taraftan ise TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen yeni askerlik düzenlemesinin ayrıntıları merak konusu. Peki askerlik kaç ay oldu, uzadı mı? İşte yeni askerlik düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar...
• 05 Şubat 2021 - 21:40 • Son Güncelleme:
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Yeni askerlik düzenlemesi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenlemenin ayrıntıları merak edilirken askerlik süresinin değişip değişmediği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki askerlik kaç ay 2021? Askerlik uzadı mı, 12, 18 ay mı oldu?
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ASKERLİK KAÇ AY 2021?
Seyfettin Ersöz'ün haberine göre; Son günlerde kışlalarda ve sosyal medyada, askerliğin 12 veya 18 aya uzayacağı iddiası dillendirilirken, Milliyet’in ulaştığı güvenlik kaynakları, böyle bir çalışma ve düşüncenin olmadığını bildirdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, mevcut askerlik süresinin er-erbaşlarda 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.Eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar 6 ay, yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay askerlik yapıyor.
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YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ AYRINTILARI...
Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak. Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek. Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek. Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.
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