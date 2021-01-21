Avrupa Türkiye'yi konuşuyor! Otomobil satışında sadece...

Aralık ayı satışları yüzde 3,7 geriledi Sadece Aralık 2020 dönemine bakıldığında AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Aralık 2019'a göre yüzde 3,7 azaldı ve toplam 1 milyon 214 bin 581 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise pazarı 1 milyon 261 bin 550 olmuştu. Geçen yılın aralık ayında 2019'un aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 49,5 ile Hırvatistan, yüzde 47,6 ile Slovenya, yüzde 40,3 ile Bulgaristan’da görüldü. Bu dönemde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 168,3 ile İrlanda, yüzde 82,8 ile Norveç ve yüzde 46,8 ile Danimarka oldu.