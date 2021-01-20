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• 20 Ocak 2021 - 17:08 • Son Güncelleme:

Bedelli askerlik kura sonuçları MSB üzerinden açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Ocak ayının 3'te 2'sini geride bırakmak üzereyiz. Bedelli askerlik kura sonuçları hala açıklanmış değil. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artarken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyen adaylar "Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" diye soruyor.

• 20 Ocak 2021 - 17:08 • Son Güncelleme:
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Bedelli askerlik kura sonuçları için bekleyiş hala sürüyor. Gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrilmiş durumda... Duyuru bekleyen binlerce kişi "Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

2BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.

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