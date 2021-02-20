• 20 Şubat 2021 - 03:30 • Son Güncelleme:
Bir zamanlar dünyanın en zengin kenti Timbuktu
İlk yerleşimlerin milattan önce 5. yüzyıla uzandığı Timbuktu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan en özel tarihi kentlerden biri. Sahra Çölü'nde, kum tepeleri arasında kurulu olan ve bir zamanlar sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın en görkemli kentlerinden biri olarak gıpta edilen Timbuktu, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin adamı olarak kabul edilen Mansa 1. Musa'nın hüküm sürdüğü Mali İmparatorluğu'nun başkentiydi. Günümüzde de Mali'nin en önemli şehirlerinden biri olan Timbuktu'ya yakından bakalım.
• 20 Şubat 2021 - 03:30 • Son Güncelleme:
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Uçsuz bucaksız Sahra Çölü'nün güneyinde kurulu olan Timbuktu kenti, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Nijer Nehri'ne birkaç kilometre uzaklıktadır.
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Günümüzdeki Mali Cumhuriyeti'nin sekiz idari bölgesinden biri olan Timbuktu, zamanında bir imparatorluk olan bu ülkenin başkentiydi ve tüm görkemiyle adından söz ettiriyordu.
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İslami ilimlere çok meraklı biri olan Mansa Musa, hac dönüşü, Arabistan'dan çok sayıda alimi Timbuktu'ya getirdi.Timbuktu'nun ilmi açıdan altın çağı kabul edilen bu dönem Avrupalılar tarafından da gıptayla izlendi.
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