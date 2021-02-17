Bugün kandil mi, 18 Şubat bugün ne kandili, Regaip mi? İşte 2021 kandil günleri ve tarihleri...

Kandil bugün Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. 2021 senesinin ilk kandiline gelinmesiyle 'bugün ne kandili?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Miraç, Mevlid, Regaip ve Berat kandillerinin tarihleri ise merak araştırılıyor. Peki bugün kandil mi 2021? Kandil günleri neler?