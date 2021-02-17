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• 17 Şubat 2021 - 07:12 • Son Güncelleme:

Bugün kandil mi, 18 Şubat bugün ne kandili, Regaip mi? İşte 2021 kandil günleri ve tarihleri...

Bugün kandil mi? sorusunun cevabı İslam dünyası tarafından araştırılıyor. Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alıyor. 18 Şubat tarihinde ise yılın ilk kandili idrak edilecek. Bugün yılın ilk kandili ibadetler gerçekleştirilecek. Peki bugün ne kandili? İşte 2021 kandil günleri...

• 17 Şubat 2021 - 07:12 • Son Güncelleme:
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Kandil bugün Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. 2021 senesinin ilk kandiline gelinmesiyle 'bugün ne kandili?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Miraç, Mevlid, Regaip ve Berat kandillerinin tarihleri ise merak araştırılıyor. Peki bugün kandil mi 2021? Kandil günleri neler?

2BUGNÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ

BUGNÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Yılın ilk kandili bugün idrak ediliyor. 2021 senesinin ilk kandili Regaip Kandili olacak. Regaip Kandili 18 Şubat 2021 tarihine yani bugün idrak ediliyor.

3İŞTE 2021 KANDİL GÜNLERİ...

İŞTE 2021 KANDİL GÜNLERİ...

Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021

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