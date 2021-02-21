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• 21 Şubat 2021 - 06:25 • Son Güncelleme:

İnanılmaz! Burada herkes 100 yıldan fazla yaşıyor

Sardinya, dünyada yüz yaşını aşan insanların en çok yaşadığı yer olarak biliniyor. "Mavi Hat" olarak anılan bu bölge uzun yaşamın sırrını taşıyor olabilir. Bilim insanı David Robson, Sardinya adasındaki bu uzun yaşamın izini sürüyor. Adadaki beslenme alışkanlıkları, sosyal yaşam ve daha pek çok konu üzerine araştırmalar yapan Robson, Sardinya'da hayatın iksirini arıyor.

• 21 Şubat 2021 - 06:25 • Son Güncelleme:
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Sardinya, İtalya'nın en önemli adalarından biri. Burası aynı zamanda Akdeniz'in de en büyük ikinci adası konumunda.

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Bu tarihi ada dünyada 100 yaşını geçen insanların en çok yaşadığı yer olarak da biliniyor. Adanın özellikle deniz kıyısındaki küçük kasabaları uzun yaşayan insanlarıyla biliniyor.

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"Mavi Hat" olarak anılan Sardinya'nın bu özelliği bilim insanlarının da ilgisini çekmiş durumda. Bölgeye çok sayıda araştırmacı uzun yaşamın sırrını çözmek için geliyor.

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Sardinya adasında bulunan Arzana kasabası yüz yaşını geçmiş insanların en çok yaşadığı yerlerin başında geliyor. Bu küçük kasaba kendi halinde bir yerleşim yeri.

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Bilim insanı David Robson, adanın bu bölgesinde uzun yaşamın sırları üzerine çalışmalar yürütüyor. Robson'un amacı bu sır perdesini aralamak.

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Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ölüm oranları da çok yüksek seviyede gerçekleşti. Bunun bir nedeni de yaşlı nüfusun oransal olarak yüksek olmasıydı.

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Ülkenin başta kuzeydeki Lombardia bölgesi olmak üzere ana kara ve Sicilya ile Sardinya gibi büyük adalarında da onlarca insan corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

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Son günlerde yeni vaka ve ölü sayılarında düşüş sürmekle birlikte özellikle yaşlı insanlar için bu salgın tehdit oluşturmaya devam ediyor.

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Peki İtalya'da özellikle de Akdeniz adalarında insanlar nasıl oluyor da bu kadar uzun yaşıyor? Bu işin sırrı nerede yatıyor?

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Araştırmalar Sardinya adasında yüz yaşını geçmiş insan sayısının bu denli yüksek olmasını bölgenin izole kalmayı başarabilmesine bağlıyor.

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Bu izolasyon son dönemde gündem de olan corona virüs salgınıyla ilgili değil elbette. Daha geniş manada ve çok uzun yıllara yayılan bir izolasyon.

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İzolasyon, bölge halkının genetik kodlarında diğer bölgelere göre farklılık oluşması ve ayrışmayı da beraberinde getirdi.

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Ancak bölgesel izolasyon bu uzun yaşamın sırrını açıklamaya tek başına yeterli bir veri değil. Zira dünya üzerinde binlerce ada bulunuyor. Üstelik pek çoğunda ortalama yaşam süresi Sardinya'nın yarısı kadar.

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Robson'un araştırmasına göre bu noktada devreye kültürel faktörler ve yaşam alışkanlıkları da giriyor. Buradaki en büyük pay kuşkusuz beslenme biçimiyle alakalı.

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Yapılan araştırmalar dünya genelinin aksine Sardinya'da sadece kadınların değil erkeklerin de uzun ömür sürdüğünü gösteriyor. Bunda kuşkusuz herkesin harfiyen uyguladığı Akdeniz tipi beslenme önemli bir etken.

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Üstelik bu coğrafya, ortalama ömrün 40-50 sene olduğu 17.-18. yüzyılda bile 100 yaşın üzerinde insanlara ev sahipliği yapıyordu.

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