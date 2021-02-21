• 21 Şubat 2021 - 06:25 • Son Güncelleme:
İnanılmaz! Burada herkes 100 yıldan fazla yaşıyor
Sardinya, dünyada yüz yaşını aşan insanların en çok yaşadığı yer olarak biliniyor. "Mavi Hat" olarak anılan bu bölge uzun yaşamın sırrını taşıyor olabilir. Bilim insanı David Robson, Sardinya adasındaki bu uzun yaşamın izini sürüyor. Adadaki beslenme alışkanlıkları, sosyal yaşam ve daha pek çok konu üzerine araştırmalar yapan Robson, Sardinya'da hayatın iksirini arıyor.
• 21 Şubat 2021 - 06:25 • Son Güncelleme:
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"Mavi Hat" olarak anılan Sardinya'nın bu özelliği bilim insanlarının da ilgisini çekmiş durumda. Bölgeye çok sayıda araştırmacı uzun yaşamın sırrını çözmek için geliyor.
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Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ölüm oranları da çok yüksek seviyede gerçekleşti. Bunun bir nedeni de yaşlı nüfusun oransal olarak yüksek olmasıydı.
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