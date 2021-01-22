Burdur'un ziyaretçilerini büyüleyen tarihi mirası

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nı bu yıl 65 bin kişi gezerken, bu rakam geçen yıl 114 bin olarak gerçekleşmişti. Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde ise bu yıl geçen yıla göre ziyaretçi sayısı arttı. Kibyra Antik Kenti'ni geçen yıl 15 bin kişi gezerken bu yıl bu sayı 22 bin oldu.