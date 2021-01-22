• 22 Ocak 2021 - 16:12 • Son Güncelleme:
Burdur'un ziyaretçilerini büyüleyen tarihi mirası
Burdur müze ve ören yerleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarihi yıllar öncesine dayanan, onlarca tarihi eseri bünyesinde barındıran Kibyra ve Sagalassos gibi antik kentlerin bulunduğu Burdur, müzeleriyle de ilgi çekiyor. 2019 yılında 249 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi sayıları azalsa da Burdur'daki müze ve ören yerleri görenleri hayran bırakıyor.
• 22 Ocak 2021 - 16:12 • Son Güncelleme:
1
Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü ve lavanta bahçeleriyle alternatif turizm merkezi olan Burdur, müzeleri ve antik kentleriyle de dikkati çekiyor. Burdur Arkeoloji Müzesi, 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen ardıç ve sedir ormanlarıyla kaplı 1350 metre yüksekliğe kurulmuş, Gölhisar Ovası'nın batı yamacına hakim Kibyra Antik Kenti, Ağlasun ilçesinde MÖ 3000 döneminde, Anadolu'nun yerel halkı olarak kabul edilen Luwiler'in yerleştiği, sonrasında onlarca medeniyete ev sahipliği yapan 1600 metre yüksekliğe kurulan antik Roma kenti Sagalassos turizme hizmet ediyor.
3
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayının sonunda ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri 1 Haziran'daki normalleşme adımlarının atılması ile birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Burdur'daki müze ve ören yerlerini 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 azalışla 140 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Bu rakam 2019 yılında 250 bin kişi olarak gerçekleşti.
5
Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nı bu yıl 65 bin kişi gezerken, bu rakam geçen yıl 114 bin olarak gerçekleşmişti. Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde ise bu yıl geçen yıla göre ziyaretçi sayısı arttı. Kibyra Antik Kenti'ni geçen yıl 15 bin kişi gezerken bu yıl bu sayı 22 bin oldu.
7
Müzede, 20 bini arkeoloji, 34 bini Pers, klasik, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve 4 bine yakını da etnografik eser olmak üzere 57 binden fazla eser bulunuyor. Burdur Arkeoloji Müzesi'ni geçen yıl 35 bin kişi ziyaret etti. 2020 yılında ise bu rakam 8 bin olarak gerçekleşti.
8
Antalya ve Isparta'yı da kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin en küçük kenti olan Burdur'da tatilcilerin diğer durak noktası ise Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti. Antik kentte MS 160-180'de inşa edilen Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşme, en çok merak uyandıran yerlerin başında geliyor.
9
Tatilcilerin mutlaka ziyaret ettiği Antoninler Çeşmesi'nde, antik dönemde olduğu gibi bugün de Ağlasun Dağı'ndan antik su yollarıyla getirilen doğal kaynak suyu, küçük bir şelaleyi andırır vaziyette akmaya devam ediyor. Yukarı Agora'nın kuzeyindeki görkemli çeşme, 28 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğe sahip. Yapımında 7 farklı renkte taş kullanılan çeşmenin önünde ise 81 metreküplük havuz bulunuyor.
10
Her iki ucunda dışarıya doğru çıkıntı yapan sütunlu birer podyum bulunan çeşmenin suyu ise 4,5 metre yükseklikten şelale gibi akarak havuzu dolduruyor. 1998'de kazı ve restorasyon çalışmalarına başlanılan çeşme, 2010 yılında yeniden faaliyete geçirildi. Kazılarda ortaya çıkarılan 4 heykelin asılları Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergilenirken, çeşmeye birebir imitasyonları yerleştirildi.
11
Tatilciler, Sagalassos'un en önemli hayırseveri, Titus Flavius Severanus Neon ve eşinin yaptırdığı düşünülen çeşmeden su içiyor, havuz başında fotoğraf çektirerek serinliyor. Sagalassos Antik Kenti'ni geçen yıl 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken bu yıl pandeminin de olumsuz etkisiyle sayı 42 bin kişi olarak gerçekleşti.
12