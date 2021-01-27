Cehennem yerine döndü! 'Savaş bombası' attılar

Eylemcileri durdurmak için her türlü yasal aracın kararlılıkla kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Güvenlik güçlerinin üzerine atılan el bombaları, ses bombası veya molotofkokteyli değil savaş bombalarıdır. Atılan bombalar sonucu güvenlik unsurlarından biri ağır, 9 kişi yaralandı." denildi.