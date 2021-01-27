AA
• 27 Ocak 2021 - 23:47 • Son Güncelleme:
Cehennem yerine döndü! 'Savaş bombası' attılar
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya karşı devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin üzerine el bombasının atıldığı bildirildi.
AA
• 27 Ocak 2021 - 23:47 • Son Güncelleme:
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Lübnan İç Güvenlik Birimi, Trablusşam kentinde 3 günden beri güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginliğin yaşandığı protesto eylemlerine dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
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