• 19 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
Çin'in kilden askerleri Terracotta Savaşçıları
Terracotta Savaşçıları, Çin'in UNESCO Dünya mirası listesinde yer alan topraktan yapılmış heykel savaşçıları olarak biliniyor. Eski Türk geleneklerine benzer bir şekilde Çin Hükümdarı hayatını kaybettiğinde askerleriyle birlikte defnedilirdi. Bu gelenek Hun İmparatoru Attila için de uygulanmış bir ritüeldir. Buna göre imparator doğal ölüm ya da savaş gibi nedenlerle hayatını kaybettikten sonra ordusundaki askerler ve hatta bu ordudaki atlarla birlikte defnedilir. Çin hükümdarı Qin Şhi Huang ile ilişkilendirilen Terracota Savaşçıları'nın hikâyesi de buna dayanmakta.
• 19 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
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Tarihi İpek Yolu'nun başlangıcı ve eski Çin'in başkenti olan Xi'an, dünyanın en ilginç anıtsal yapısına ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve hatta Dünyanın Sekizinci Harikası olarak anılan Terracota Savaşçıları, dev bir alanda kilden yapılmış yüzlerce asker heykeliyle görkemli bir manzara oluşturuyor.
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Çin'in Yasak Şehir ve Çin Seddi ile birlikte en ünlü tarihi ve turistik yapısı olan Terracotta Savaşçıları yüzlerce yıl boyunca unutulmuş, nerede olduğu bilinemeyen bir hâldeydi. Bunun nedeni gömülen imparatorun defnedildiği yerin sır gibi saklanması ve hatta defnedenlerin bile defin işleminin ardından öldürülmesinde yatmaktaydı.
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Terracotta Savaşçılarına dönecek olursak; 1974 yılında Xi'an kenti yakınlarında bir köylü, tarlada çalışırken bir takım buluntulara rastlar. Kısa sürede bulduğu şeylerin dikkat çekici eserler olduğunu fark eden köylü durumu hemen arkeologlara haber verir. Bölgede kısa sürede gerçekleştirilmeye başlanan arkeolojik kazılar bugünkü devasa alanı ortaya çıkarır.
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Üstü kil askerlerin zarar görmemesi için kubbeli bir yapıyla örtülen Terracotta savaşçıları gün ışığına çıkarılır çıkarılmaz dünya gündeminde oturur. Aslında ilk olarak 1920 yılında fark edilen ancak bu kilden askerleri bulan köylünün yaşadığı korku nedeniyle tekrardan üstüne toprakla örttüğü Terracotta Savaşçıları kısa sürede UNESCO'nun da dikkatini çeker.
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Qin Hanedanlığı'nın kurucusu olan ve milâttan önce 258 yılında dünyaya gelen Qin Shi Huang, 49 yaşındayken hayatını kaybeder ve sonrasında mozolesinin yaptırıldığı Xi'an'a defnedilir. Çin'de ilk bürokratik düzeni kuran imparator olarak da bilinen Qin Shi Huang'a atfedilen Terracotta Savaşçıları anıtı bu nedenle Çin için özel bir öneme sahip.
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