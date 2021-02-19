Çin'in kilden askerleri Terracotta Savaşçıları

Çin'in Yasak Şehir ve Çin Seddi ile birlikte en ünlü tarihi ve turistik yapısı olan Terracotta Savaşçıları yüzlerce yıl boyunca unutulmuş, nerede olduğu bilinemeyen bir hâldeydi. Bunun nedeni gömülen imparatorun defnedildiği yerin sır gibi saklanması ve hatta defnedenlerin bile defin işleminin ardından öldürülmesinde yatmaktaydı.