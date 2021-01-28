DHA
• 28 Ocak 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran genç kadın tutuklandı
Artvin'de evlilik vaadiyle çobanlık yapan Ercan Akbulut'u (25) yaklaşık 40 bin lira dolandırdıktan sonra ortadan kaybolan ‘Nehir Naz’ takma isimli Hülya Soyler (29), katıldığı bir televizyonun canlı yayın programında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı, altın ve başlık paraları ile kaçtığı öne sürülen Hülya Soyler tutuklandı, bu kişiyle aileler arasında aracılık yaptığı iddia edilen 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
DHA
• 28 Ocak 2021 - 09:57 • Son Güncelleme: