Son dakika: Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Giray’ın yakını olduğunu söyleyen Mecit isimli şahıs, "Yakınım hakkında internette çıkan haberler tamamen yalan. Sadece denk gelmesi. Yaşı da tutmuyor zaten Bakanın açıkladığı yaş 89, rahmetli 90 yaşındaydı. Bu zamanlarda herkesi sorumluluk sahibi olmaya çağırıyorum. Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İnternette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber" dedi.