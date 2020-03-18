İHA
• 18 Mart 2020 - 16:15 • Son Güncelleme:
Son dakika: Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
Son dakika haberlere göre, Sosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.
İHA
• 18 Mart 2020 - 16:15 • Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’de ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Hayatını kaybeden vatandaşın kimliği açıklanmazken sosyal medyada bir iddia ortaya çıktı. Beyoğlu’ndaki Melis Eczanesinin sahibi Ecz. İhsan Giray’ın yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edildi.
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Giray’ın yakını olduğunu söyleyen Mecit isimli şahıs, "Yakınım hakkında internette çıkan haberler tamamen yalan. Sadece denk gelmesi. Yaşı da tutmuyor zaten Bakanın açıkladığı yaş 89, rahmetli 90 yaşındaydı. Bu zamanlarda herkesi sorumluluk sahibi olmaya çağırıyorum. Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İnternette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber" dedi.
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