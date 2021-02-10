• 10 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması ne zaman (CANLI YAYIN İZLE), son dakika Millete Sesleniş saat kaçta? Cumhurbaşkanı Millete-Ulusa Sesleniş açıklaması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması gündemde bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağını açıkladı. Millete Sesleniş programı bugün gerçekleşecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
• 10 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
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Millete Sesleniş programı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş programının tarihini bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Millete Sesleniş programının yapılacağı zaman araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman, saat kaçta?
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağı günü açıkladı. Millete Sesleniş programı çarşamba günü gerçekleştirilecek.