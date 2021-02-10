Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması ne zaman (CANLI YAYIN İZLE), son dakika Millete Sesleniş saat kaçta? Cumhurbaşkanı Millete-Ulusa Sesleniş açıklaması...
• 10 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması ne zaman (CANLI YAYIN İZLE), son dakika Millete Sesleniş saat kaçta? Cumhurbaşkanı Millete-Ulusa Sesleniş açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması gündemde bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağını açıkladı. Millete Sesleniş programı bugün gerçekleşecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

• 10 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Millete Sesleniş programı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş programının tarihini bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Millete Sesleniş programının yapılacağı zaman araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman, saat kaçta?

2CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağı günü açıkladı. Millete Sesleniş programı çarşamba günü gerçekleştirilecek.

 

3

Bugün gerçekleşmesi beklenen Millete Sesleniş konuşmasının saati henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması başlayınca canlı yayın haberde yer alacak.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında son durum ne? Gram-Çeyrek-Yarım ve Tam altın ne kadar oldu?

Son dakika: Altın fiyatları çakıldı! Vatandaşlar hücum etti

Çocukluk hayaliydi! Gözü gibi bakıyor....

Davayı kazandılar! 700 yıllık kale onların oldu

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet