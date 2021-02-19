Devlet desteğiyle yaptı! Bu iş için bankacılığı bıraktı

Çift, 4 kişiye istihdam sağlayıp, 3 yılda 350 ton balık üretimi yaparken, hedeflerinin yılda 400 ton üretim yapmak olduğunu söyledi. Kürşat Kılıç, "3 milyona yakın yatırım yaparken, 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Balıklar firmaları aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç ediliyor" dedi.