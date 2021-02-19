DHA
• 19 Şubat 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
Devlet desteğiyle yaptı! Bu iş için bankacılığı bıraktı
Elazığ'da yaşayan Kürşat Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibeyle bankacılığı bırakıp, eşi Tuğçe Kılıç ile üretici oldu.
DHA
• 19 Şubat 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
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Çift, 4 kişiye istihdam sağlayıp, 3 yılda 350 ton balık üretimi yaparken, hedeflerinin yılda 400 ton üretim yapmak olduğunu söyledi. Kürşat Kılıç, "3 milyona yakın yatırım yaparken, 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Balıklar firmaları aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç ediliyor" dedi.
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