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    • 19 Ocak 2021 - 15:54 • Son Güncelleme:

    Dini Sözler: İslami Güzel Sözler, En Anlamlı Hadis Sözleri Ve Dini Mesajlar

    Dini Sözler, özellikle de kandiller de ve dini bayramlar da özellikle oldukça fazla aranan ve kullanılan sözler arasında yer almaktadır. En anlamlı ve özel dini sözlere sizin de sitemiz üzerinden ulaşarak kullanım sağlayabileceğiniz şekilde kolay bir kullanım şekli bulunmaktadır. Eğer dini sözler nelerdir? Dini sözler nerelerde kullanılır? Ne zaman dini sözler kullanılır? Gibi sorularınıza cevap bulmak ve aynı zamanda da birbirinden güzel ve anlamlı Dini sözlere ulaşabilmek için hazırladığımız içeriklerimiz arasından seçebilirsiniz.

    • 19 Ocak 2021 - 15:54 • Son Güncelleme:
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    Dini Sözler, özellikle özel dini günler de oldukça fazla kişi tarafından araştırılan sözler arasında yer almaktadır. Sizler de İslami Güzel Sözler kullanarak özel günler de ve cuma mesajlarında en anlamlı hadis sözlerini ve en güzel dini mesajlara ulaşarak bu dini sözleri gönderebilirsiniz. Özellikle pek çok kişinin tercih ettiği en güzel ve en anlamlı dini mesajlar ile siz de en anlamlı dini sözleri hem mesajlarda göndererek kullanabilirsiniz. Hem de en anlamlı İslami güzel sözleri kolay bir şekilde bularak durum paylaşımları yapmak için kullanmayı tercih edebilirsiniz.

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    Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.(Hz. Muhammed)

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    Affetmek, zaferin zekâtıdır. (Hz. Muhammed)

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    Bilginlеr, Nеbilеrin varislеridir. (Hz. Muhammеd)

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    Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

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    Ashabımı sevin. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız kurtulursunuz. (Hadîs-i Şerif)

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    Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

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    Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.

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    Ey toprak Rabbim benden razı olana dek bana sarılma.

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    Bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise çokça tevbe edenlerdir. (Hadîs-i Şerif)

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    Günah işlemediğimiz günler bizim bayramımızdır. (Hz. Ali)

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    Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali)

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    Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o zalimdir. (Cafer-i Sâdık)

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    Bir işi gösteriş için yapma, utandığın için de bırakma! (Hz. Ali)

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    El açıp ettiğin dualar kabul görmezse üzülme, isyan etme! Rabbin hayırlısını verendir. Sabret sükunet!

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    Her gün uyandığımda bu güzel gökyüzünü bana görme fırsatını bana bahşeden Rabbim, yarattığın her canlı; yaşattığın her his, öylesine içten ve öylesine özel ki; sana inanan nasıl hayata küser?

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    İnsanın iç sesini dinlemesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Hele o iç sesin kaynağı, imanın kaynağı ise?

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    Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.

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    Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. (Hz. Ali)

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    Çağımızda Kur’ansız yaşamak; kör sağır dilsiz ve şuursuz yaşamaktır.

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    Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.

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    Her nefis ölümü tadacaktır! Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe müptela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz.

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    Bеla imtihanı sabırla, nimеt imtihanı şükürlе kazanılır.

    24

    En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. (Hadîs-i Şerif)

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    Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi, haset de insanın iyiliklerini yakıp yok eder. (Hadîs-i Şerif)

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    Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allâh-ü Teâlâyı incitmek demektir. (Ahmed Yesevî)

    27

    Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

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    Allah’a kavuşmak kaçınılmaz bir sondur. Nefsin için tedbirini al ve kendi nefsinin işini başkasına havale etme. (Hz. Osman)

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    Takva sahibi olanın dışında dünyadan hiçbir şey ve hiç kimse Allah rasülü’nün sallallahü aleyhi ve sellem hoşuna gitmiş değildir. (Hz. Ayşe)

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    Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir. (Mevlana Celaleddin-i Rûmî)

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    Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

    32

    Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz.

    33

    Tevafuk diye bir şey var. Allah onu senin karşına çıkardıysa, bunun bir sebebi vardır.

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    Üç misafir habersiz gelir; rızk, kader ve ölüm. Allah'ım rızkımızı helal, kaderimizi güzel, ölümümüzü imanlı eyle.

    35

    Nasip; çok güzel bir ihtimaldir. Allah ne yazdıysa o olur.

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    Neyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var.

    37

    Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. (İmâm-ı Gazalî)

    38

    Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma, aklına ve doğruluğuna bak! (Hz. Ömer)

    39

    Bir Müslüman’ın ağzından çıkan bir sözü hayra yorma ihtimali bulunduğu sürece kötüye yorumlama. (Hz. Ömer)

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    Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. (Hz. Muhammed)

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    Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. (Musab Bin Umeyr)

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    Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

    43

    Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.

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    Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. (Yunus Emre)

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    İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. (Hz. Ali)

    46

    Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.

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    Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı…

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    Allah dedi ki hiç korkmayın. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim, işitiyorum ve görüyorum. (Taha Suresi)

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    Bir DUA’mız var bir de duyanımız… Gerisi çok da mühim değil!

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    Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.

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