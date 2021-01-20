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    • 20 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:

    Doğa Sözleri: Huzur, Tabiat, Orman Ve Yeşillik İle İlgili En Güzel Sözler

    Hayatta bazen huzuru yakalamak ve bu huzuru başkalarına da aktarmak gerekir. Böyle zamanlarda doğasözleri günümüzde pek çok alanda yaygın şekilde kullanılır. Özellikle sosyal medya hesapları üzerindendile getirilebilecek harika dua sözleri bulunmaktadır. Hayatı, sevgiyi ve pek çok durumu anlatacak olansözler, duygu ve düşünceleri en iyi biçimde ifade etme olanağı tanıyor. İşte doğa sözleri: huzur, tabiat,orman ve yeşillik ile ilgili en güzel sözler hakkında değişik seçenekler.

    • 20 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
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    Genel olarak huzur tabiat ve orman ile yeşillikten geçer. İnsan gözlerini kapattığı zaman kuş sesleri veyeşillikler ile beraber kuracağı hayaller üzerinden, kendini en iyi şekilde rahatlatabilmektedir. Tabii buçoğu zaman hayalden öteye geçerek birbirinden güzel dua sözleri üzerinden de yapılabilmektedir. Buetkiyi en iyi şekilde aktaracak ve insanın ruhunu okşayacak özel doğal sözleri, birçok amaç altında farklıyerlerde kullanılabilir. Yeşilliğin ve orman ile beraber tabiatın huzurunu en iyi şekilde aktaracak duasözleri, birbirinden farklı seçenekler ile kullanım imkanı tanıyor. Değer verdiğiniz insanlara sosyal medyaplatformu üzerinden ya da birebir olarak bu sözleri söyleyebilirsiniz.

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    Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!

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    Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir.

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    Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur.

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    Doğa, gençlere kuvvet, yaşlılara hikmet verir.

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    Hepimizin bir annesi vardır: Toprak.

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    Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.

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    Ağaç meyvesinden bilinir, yaprağından değil.

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    Doğa ve kitaplar, onları görebilen gözlere aittir.

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    Biz, tabiatı örnek alırsak asla yanılmayız.

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    Her şeyin prensibi sudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner.

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    Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.

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    Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır.

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    Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

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    Vatanın kalbi ormanların derinliklerinde saklıdır, ormansız bir millet ölmüş bir millettir.

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    Güzellik, doğanın kadınlara verdiği ilk armağan, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir.

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    Her ferdi, hatta her topluluğu, hoşlandığı yem ile avlarlar.

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    Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar.

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    Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki.

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    Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir Yeni dünya düzeni yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir.

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    Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

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    Ağaç maziyi istikbale bağlar, size sabrı öğretir, beraber yaşamanın, birbirine faydalı olmanın zevkini verir.

    23

    Dağlarda hayat, düzlüktekinden daha insancıldır. Halk birbirine daha yakındır, istenirse de daha uzak, ihtiyaçlar da pekguzelsozler.com daha az ama daha zorunlu.

    24

    Bir gün bakacaksınız; gökteki kartallar, dağlan örten ormanlar yok olmuş, atlar ehilleştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilme uğraşının başlangıcı başlamış olacak.

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    Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.

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    Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız Çünkü eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız.

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    Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra. Ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız.

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    Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına göz ardı ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır.

    29

    Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yaşamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengârenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.

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    Ihlamur ağacının dalının kesilmesi, insanın damarının kesilmesi gibi bir şey. Hayatın, yaratılandan ve yaratıcının varlığından dolayı saygıyla korunması gerekir, aksi takdirde ilahi denge bozulmuş olur.

    31

    Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.

    32

    Kirli çevre insanın ruhuhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.

    33

    Doğayı daha fazla gözlemlersen onun tüm varlıkları ile devasa bir organizasyon olduğunun farkına varırsın. Benim sadece doğal fenomenleri gözlemleyerek bir yaratıcının varlığı sonucuna ulaştığım büyük bir anlayış var orada.

    34

    Doğa bizi asla kandırmaz; bizi kandıran hep kendimiz olmuşuzdur.

    35

    Tabiat; bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil.

    36

    Hakarete uğramış doğa ile suçlu bir kalbin öcü,insan adaletinden çok daha güçlüdür!

    37

    Sevgi dolu doğa bizi ağlatsa da, aklın neşesidir doğanın gözyaşları.

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    Doğayı yok etmektense insanlara doğa ile iç içe bir yaşam sunmak daha anlamlı.

    39

    Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz

    40

    Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.

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    Doğayı yorumlamak için, onun sessiz harflerine aklın sesli harflerini eklemek gerekir.

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    Doğa tarafından mükemmelleştirilen şeyler sanat tarafından gerçekleştirilenlerden daha iyidir.

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    Çiçekler doğanın en güzel süsüdür.

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    Doğa, saklanmayı sever.

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    Doğa, zorluklardan hoşlanmaz

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    Doğa, görülebilen düşüncedir.

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    Tabiat, en şefkatli annedir.

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    Doğa, boşluklardan nefret eder

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    Doğa, Allah’ın yazdığı bir kitaptır.

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