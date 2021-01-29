• 29 Ocak 2021 - 15:18 • Son Güncelleme:
Dünyada uzaydan görülebilen tek yapı: Çin Seddi
Çin Seddi, dünyanın uzaydan görülebilen insan eliyle yapılmış tek yapı olarak biliniyor. Binlerce kilometre uzunluğundaki bu duvar binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış durumda. Hun akınlarına karşı korunabilmek amacıyla inşa edilen Çin Seddi, günümüzde Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olmasının yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer almaktadır.
• 29 Ocak 2021 - 15:18 • Son Güncelleme:
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Çin Seddi, inşa edildiği tarihten bu yana dünyanın en ünlü yapılarından biri olma özelliği taşımayı başarıyor. Uzaydan görülebilen tek insan yapımı yapı olan Çin seddi, günümüzde ülkenin en önemli turistik rotalarından biri haline gelmiş durumda.
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