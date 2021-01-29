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• 29 Ocak 2021 - 15:18 • Son Güncelleme:

Dünyada uzaydan görülebilen tek yapı: Çin Seddi

Çin Seddi, dünyanın uzaydan görülebilen insan eliyle yapılmış tek yapı olarak biliniyor. Binlerce kilometre uzunluğundaki bu duvar binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış durumda. Hun akınlarına karşı korunabilmek amacıyla inşa edilen Çin Seddi, günümüzde Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olmasının yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer almaktadır.

• 29 Ocak 2021 - 15:18 • Son Güncelleme:
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Çin Seddi, inşa edildiği tarihten bu yana dünyanın en ünlü yapılarından biri olma özelliği taşımayı başarıyor. Uzaydan görülebilen tek insan yapımı yapı olan Çin seddi, günümüzde ülkenin en önemli turistik rotalarından biri haline gelmiş durumda.

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Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan binlerce kilometre uzunluğunda bir yapıdır. Po Hay Körfezi'nden başlayan duvar, ülkenin orta ve doğusunda yer alan Gobi Çölü'ne kadar uzanmakta. Kuzeyin yeşil ve dağlık bölgelerinden, doğunun çöllerle kaplı coğrafyasına kadar uzanmakta.

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Çin'in kuzeyini neredeyse boydan boya kateden bu duvar aynı zamanda enlemesine en uzun insan yapımı yapı olma özelliği taşıyor. Çin Seddi'nin toplam uzunluğu 21.196.180 metredir.

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Diğer bir deyişle duvarın uzunluğu 21.196 kilometredir. Bu oran neredeyse dünyanın yarısını turlamaya eş bir seviyededir. Bunda inşa edildiği arazinin engebeli yapısının da payı büyüktür.

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Çin Seddi, milattan önce 220-206 yılları arasında ağırlıklı olarak taş, toprak ve tahta kullanılarak inşa edildi. Seddi, Çin'in ilk imparatoru Çin Şi Huang yaptırdı. Bu devasa surların inşa edilme nedeni batıdan gelen Hun akınlarıyla mücadele edebilmekti.

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Mete Han döneminde gücünün zirvesine ulaşan Hunlar, sık sık Çinlilerle savaş halindeydi. Bu mücadelede üstünlüğü eline geçiren Hunları, Çinliler ancak bu duvarı inşa ettirdikten sonra durdurabildi.

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Çin Seddi, 2200 yıl önce inşa edilmiş olsa da pek çok bölümü zaman içinde ya savaşlara ya da yıllara yenildi. Ülke topraklarını koruma işlevini zamanla kaybetmesi üzerine, Ming hanedanlığı döneminde 1567-1570 yılları arasında günümüzdeki halini aldı.

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Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Çin'in en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan bu duvar 1987 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde kabul ediliyor.

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Bunun yanı sıra yakın dönemde gerçekleştirilen oylama sonucu Çin Seddi, "Dünyanın Yeni 7 Harikası'ndan biri olarak seçildi.

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Çin Seddi'ne en kolay başkent Pekin'den ulaşılabiliyor. Kentin hemen dışından geçen duvarlar boyunca kilometrelerce yürümek mümkün.

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Ancak için ayağımızda yürüyüşünüzü kolaylaştıran bir ayakkabı olması gerektiğini hatırlatalım. Nemli iklim de sizi zorlayabilecek etkenlerden biri.

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Dünyayı sarsan koronavirüs salgınının ortaya çıkış noktası olan Çin'e bir yılı aşkın bir süredir turistik geziler gerçekleştirilemediği için Çin Seddi de tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

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Normalde her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve kimi ziyaretçilerin kilometrelerce yürüdüğü Çin Seddi bugünlerde bomboş. Hatta burası Yasak Şehir ile birlikte Çin'de ziyarete ilk kapatılan yerlerden biri olma özelliği taşıyor.

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Çin Seddi'nin önümüzdeki süreçte kontrollü de olsa yabancı turistlerin ziyaretine açılması öngörülüyor.

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