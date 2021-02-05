Dünyanın en kalabalık yerleri

Nüfus bakımından Çin ve hemen ardından da Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleri olsa da kilometrekareye düşen insan sayısı bakımında durum biraz daha farklı. Milyarı geçen insan sayısına rağmen bu ülkeler, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya da yayıldıkları için nüfus yoğunluğu bakımından daha arka sıralarda yer alıyor.