• 05 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
Dünyanın en kalabalık yerleri
Çin ve Hindistan dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkeleri olsa da nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ülkeler değil. Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık yerleri listesinde zirvesin aslında oldukça küçük ülke ve yönetim bölgeleri yer almakta. Bu yerler aynı zamanda dünya genelinde emlak fiyatlarının da en yüksek olduğu bölgeler olarak da ön plana çıkmakta.
• 05 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Nüfus bakımından Çin ve hemen ardından da Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleri olsa da kilometrekareye düşen insan sayısı bakımında durum biraz daha farklı. Milyarı geçen insan sayısına rağmen bu ülkeler, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya da yayıldıkları için nüfus yoğunluğu bakımından daha arka sıralarda yer alıyor.
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