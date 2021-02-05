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• 05 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:

Dünyanın en kalabalık yerleri

Çin ve Hindistan dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkeleri olsa da nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ülkeler değil. Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık yerleri listesinde zirvesin aslında oldukça küçük ülke ve yönetim bölgeleri yer almakta. Bu yerler aynı zamanda dünya genelinde emlak fiyatlarının da en yüksek olduğu bölgeler olarak da ön plana çıkmakta.

• 05 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Nüfus bakımından Çin ve hemen ardından da Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleri olsa da kilometrekareye düşen insan sayısı bakımında durum biraz daha farklı. Milyarı geçen insan sayısına rağmen bu ülkeler, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya da yayıldıkları için nüfus yoğunluğu bakımından daha arka sıralarda yer alıyor.

2Macao

Macao

Hong Kong ile birlikte Çin'in güneydoğusunda özel statüdeki yerlerden biri olan Macao, casinolarıyla ünlü. Uzun yıllar Portekiz hakimiyetinde kalan Macao, dünyanın en kalabalık yeri olma özelliği de taşıyor. Macao'da kilometrekareye 20.479 kişi düşüyor.

3Monaco

Monaco

Fransa'nın Akdeniz kıyısında yer alan bu eski prenslik dünyanın en küçük ve aynı zamanda da en zengin ülkelerinden biri. Monaco'da kilometrekareye düşen insan sayısı 19.348.

4Singapur

Singapur

Uzak Doğu'nun müreffeh şehir devleti Singapur'da kilometrekareye 7.916 kişi düşüyor.

5Hong Kong

Hong Kong

Bir dönem İngiliz yönetiminde olan bugün Çin ile siyasi bağı bulunan Hong Kong, Macao ile benzer bir durumda. Dünyada en çok gökdelene sahip yerlerden biri olan Hong Kong aynı zamanda en kalabalık yerler listesinde de üst sıralarda. Hong Kong'da kilometrekareye 7.040 kişi düşüyor.

6Bangladeş

Bangladeş

Dünyanın nüfus bakımından en büyük ülkelerinden biri olan Bangladeş'te kilometrekareye 1.265 kişi düşüyor.

7Güney Kore

Güney Kore

Uzak Doğu'nun en gelişmiş ülkelerinden biri olan Güney Kore'de kilometrekareye düşen insan sayısı oldukça yüksek. Bu sayı 450.

8Hindistan

Hindistan

Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve yakın gelecekte de Çin'i bu bakımdan geçmeye hazırlanan Hindistan'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 450.

9Japonya

Japonya

Dünyanın en önemli teknoloji üreticilerinden olan Japonya'da kilometrekareye 348 kişi düşüyor.

10İngiltere

İngiltere

Avrupa'nın ada ülkesi İngiltere'de kilometrekareye düşen insan sayısı 273.

11Pakistan

Pakistan

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden biri olan Pakistan'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 256.

12Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

Dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ülkesi Çin'de kilometrekareye 148 kişi düşüyor.

13Fransa

Fransa

Dünya genelindeki adaları hariç tutulduğunda Fransa anakarasında kilometrekareye düşen insan sayısı 110

14Türkiye

Türkiye

Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı 105.

15Malezya

Malezya

Uzak Doğu ülkesi Malezya'da kilometrekareye düşen insan sayısı 96.

16ABD

ABD

ABD'de kilometrekareye düşen insan sayısı 36.

17Brezilya

Brezilya

Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'da kilometrekareye 25 kişi düşüyor.

18Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da kilometrekareye düşen kişi sayısı ise sadece 15.

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