Dünyanın en renkli gece hayatına sahip kentleri

Bangkok, Tayland Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Özellikle gece hayatıyla ünlü olan Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün. Pek çok skandalın da yaşandığı Bangkok gecelerini tekin bulmayan turistler de var.