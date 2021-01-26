• 26 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Dünyanın en renkli gece hayatına sahip kentleri
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Rio de Janeiro, Brezilya
Şu anda Rio Karnavalı ile dünyanın gündeminde olan Rio de Janeiro, aynı zamanda çok canlı bir gece hayatına sahip. Copacabana plajı ve Leblon bölgesi kentin eğlence hayatının kalbinin attığı yerler. Özellikle yerel partileriyle ünlü kentte, skandallar da hiç eksik olmuyor.
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Berlin, Almanya
Almanya'nın başkenti Berlin, müzeleri ve alternatif eğlence mekanlarıyla ünlü. Kasvetli havasına rağmen Berlinliler özellikle hafta sonu geldiğinde gece kulüplerine akın ediyor. Berghain gibi ünlü kulüplere hafta sonu girebilmek için epey şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü yaşanan yoğunluk nedeniyle içeri girişler sınırlandırılıyor.
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Barcelona, İspanya
Son dönemde siyasi çalkantılar yaşayan Barcelona'ya gelen turist sayısında büyük bir azalma var. Yine de Barcelona, gece hayatını canlı tutmaya çalışıyor. Las Ramblas bölgesi kentin hiç uyumayan bölgesi. Gece boyunca buradaki mekanlar eğlenmeye gelen turist ve kentin yerlileriyle dolup taşıyor.
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Buenos Aires, Arjantin
Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.
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Belgrad, Sırbistan
Sırbistan'ın başkenti Belgrad, gece hayatıyla ön plana çıkan bir şehir. Türkiye ile karşılıklı vizesiz seyahat anlaşması bulunan Sırbistan'ın başkentine çok sayıda Türk vatandaşı da eğlenmek için gidiyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde bulunan Belgrad'ın kıyı bölgeleri sınırların zorlandığı gece kulüpleriyle dolu.
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St. Petersburg, Rusya
Yılın belirli dönemleri neredeyse güneşin hiç batmadığı veya doğmadığı St. Petersburg, mimarisi ve tarihi dokusuyla olduğu kadar gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Çılgın bir gece hayatına sahip olan St. Petersburg. Özellikle beyaz gecelerin yaşandığı Haziran ayında güneşin hiç batmadığı gecelerde eğlence sınır tanımıyor.
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Las Vegas, ABD
Bundan yarım yüzyıl önce Nevada eyaletindeki bir çöl kasabası olan Las Vegas, aradan geçen kısa sürede inanılmaz bir değişim geçirdi. Günümüzde kumarhaneleriyle ünlü olan kentin gece hayatı da bir o kadar meşhur. Caesars gibi mekanlarda eğlencenin sınırlarının zorlandığı geceler yaşanmakta.
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Amsterdam, Hollanda
Böyle bir liste hazırlarken Amsterdam'dan bahsetmemek olmaz. Kanallarıyla ünlü kent aynı zamanda dünyanın Özgürlükler Şehri olarak da tanınıyor. Red-Light District gibi dünyaca ünlü eğlence bölgesine sahip olan kentte bunun yanı sıra skandalların eksik olmadığı gece kulüpleri de bulunuyor.
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Londra, İngiltere
Yağmurlu ünlü Londra, canlı gece hayatıyla bunu telafi ediyor gibi. Hiç uyumayan kent olarak tanınan Londra'da günün her saati eğlenecek bir mekan bulmak mümkün. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar açık olan gece kulüpleriyle ünlü Londra'da, her hafta sonu skandal görüntüler de yaşanıyor.
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