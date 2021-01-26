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• 26 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Dünyanın en renkli gece hayatına sahip kentleri

İstanbul, New York, Londra, Paris, Las Vegas veya İbiza... İşte dünyanın dört bir yanından en renkli gece hayatına sahip 18 kent.

• 26 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
1Rio de Janeiro, Brezilya
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Rio de Janeiro, Brezilya

Şu anda Rio Karnavalı ile dünyanın gündeminde olan Rio de Janeiro, aynı zamanda çok canlı bir gece hayatına sahip. Copacabana plajı ve Leblon bölgesi kentin eğlence hayatının kalbinin attığı yerler. Özellikle yerel partileriyle ünlü kentte, skandallar da hiç eksik olmuyor.

2New York, ABD

New York, ABD

Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan New York, aynı zamanda turistler tarafından en çok ziyaret edilen kentlerinden biri. Gökdelenleriyle ünlü New York'taki bu binaların en üst katları özellikle yaz aylarında teras partilerine ev sahipliği yapıyor.

3Berlin, Almanya

Berlin, Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin, müzeleri ve alternatif eğlence mekanlarıyla ünlü. Kasvetli havasına rağmen Berlinliler özellikle hafta sonu geldiğinde gece kulüplerine akın ediyor. Berghain gibi ünlü kulüplere hafta sonu girebilmek için epey şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü yaşanan yoğunluk nedeniyle içeri girişler sınırlandırılıyor.

4Barcelona, İspanya

Barcelona, İspanya

Son dönemde siyasi çalkantılar yaşayan Barcelona'ya gelen turist sayısında büyük bir azalma var. Yine de Barcelona, gece hayatını canlı tutmaya çalışıyor. Las Ramblas bölgesi kentin hiç uyumayan bölgesi. Gece boyunca buradaki mekanlar eğlenmeye gelen turist ve kentin yerlileriyle dolup taşıyor.

5Buenos Aires, Arjantin

Buenos Aires, Arjantin

Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.

6Belgrad, Sırbistan

Belgrad, Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, gece hayatıyla ön plana çıkan bir şehir. Türkiye ile karşılıklı vizesiz seyahat anlaşması bulunan Sırbistan'ın başkentine çok sayıda Türk vatandaşı da eğlenmek için gidiyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde bulunan Belgrad'ın kıyı bölgeleri sınırların zorlandığı gece kulüpleriyle dolu.

7St. Petersburg, Rusya

St. Petersburg, Rusya

Yılın belirli dönemleri neredeyse güneşin hiç batmadığı veya doğmadığı St. Petersburg, mimarisi ve tarihi  dokusuyla olduğu kadar gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Çılgın bir gece hayatına sahip olan St. Petersburg. Özellikle beyaz gecelerin yaşandığı Haziran ayında güneşin hiç batmadığı gecelerde eğlence sınır tanımıyor.

8Las Vegas, ABD

Las Vegas, ABD

Bundan yarım yüzyıl önce Nevada eyaletindeki bir çöl kasabası olan Las Vegas, aradan geçen kısa sürede inanılmaz bir değişim geçirdi. Günümüzde kumarhaneleriyle ünlü olan kentin gece hayatı da bir o kadar meşhur. Caesars gibi mekanlarda eğlencenin sınırlarının zorlandığı geceler yaşanmakta.

9Beyrut, Lübnan

Beyrut, Lübnan

Uzun yıllar Orta Doğu'nun İsviçresi olarak anılan Lübnan'ın başkenti Beyrut, iç savaşın ardından yaralarını sarıyor. Orta Doğu'nun en turistik destinasyonlarından biri olan Beyrut, canlı bir gece hayatına sahip.

10Amsterdam, Hollanda

Amsterdam, Hollanda

Böyle bir liste hazırlarken Amsterdam'dan bahsetmemek olmaz. Kanallarıyla ünlü kent aynı zamanda dünyanın Özgürlükler Şehri olarak da tanınıyor. Red-Light District gibi dünyaca ünlü eğlence bölgesine sahip olan kentte bunun yanı sıra skandalların eksik olmadığı gece kulüpleri de bulunuyor.

11Bangkok, Tayland

Bangkok, Tayland

Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Özellikle gece hayatıyla ünlü olan Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün. Pek çok skandalın da yaşandığı Bangkok gecelerini tekin bulmayan turistler de var.

12Kopenhag, Danimarka

Kopenhag, Danimarka

Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldukça hareketli bir gece hayatına sahip. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar açık olan barlarıyla ünlü olan kentte bu mekanlarda vakit geçirmek kentliler için bir gelenek haline gelmiş durumda.

13Londra, İngiltere

Londra, İngiltere

Yağmurlu ünlü Londra, canlı gece hayatıyla bunu telafi ediyor gibi. Hiç uyumayan kent olarak tanınan Londra'da günün her saati eğlenecek bir mekan bulmak mümkün. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar açık olan gece kulüpleriyle ünlü Londra'da, her hafta sonu skandal görüntüler de yaşanıyor.

14Tel Aviv, İsrail

Tel Aviv, İsrail

İsrail'in Akdeniz kıyısındaki kenti olan Tel Aviv, modern yapıları, müzeleriyle olduğu kadar gece hayatıyla da cezbediyor. Oldukça canlı bir gece hayatına sahip olan Tel Aviv'in Neve Tzedek ve Rothschild Bulvarı bu konuda ön plana çıkıyor.

15Tokyo, Japonya

Tokyo, Japonya

Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Tokyo, gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Reklam panolarıyla ışıl ışıl olan Tokyo, geceleri bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Ginza bölgesi, Tokyo'nun gece hayatının kalbinin attığı yer konumunda.

16New Orleans, ABD

New Orleans, ABD

Müziğin günlük yaşamda çok önemli bir yer tuttuğu New Orleans, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kentin özellikle Fransız Mahallesi, eğlence yerleriyle ünlü.

17İbiza, İspanya

İbiza, İspanya

İspanya'nın Akdeniz'deki adası İbiza, plajları ve denizi kadar eğlence hayatıyla da ünlü. Gündüz ve gece bambaşka iki kimliğe bürünen kent, çılgın partileriyle adından söz ettiriyor. Pacha gibi büyük gece kulüplerinde binlerce insan aynı anda eğlenebiliyor.

18İstanbul, Türkiye

İstanbul, Türkiye

Newsweek tarafından dünyanın en cool kenti seçilen İstanbul, her zevk ve bütçeye uygun eğlence mekanlarıyla dikkat çekiyor. Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek kent olan İstanbul'un Boğaziçi kıyıları ve Galata, Kadıköy gibi yerlere eğlence hayatının kalbinin attığı bölgeler.

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