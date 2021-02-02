Dünyanın en ünlü 15 caddesi

İstiklal Caddesi, İstanbul Yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğa sahip olan İstiklal Caddesi ya da eski adıyla Grand Rue de Pera, Osmanlı'dan itibaren Türk Batılılaşmasının en önemli simgelerinden biri oldu. Tokatlıyan Oteli'nin yanı sıra çok sayıdaki pasajı, mağazasıyla Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'un can damarı olan İstiklal, günümüzde de bu özelliğini sürdürmekte. Nostaljik tramvayı, tarihi pasajları ve cafeleriyle ünlü İstiklal Caddesi, her gün yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu. İstiklal Caddesi aynı zamanda altında yer alan dehlizler de büyük bir tarihi gizeme de ev sahipliği yapıyor.