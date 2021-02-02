• 02 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
Dünyanın en ünlü 15 caddesi
Caddeler, kentin kimliğini en güzel yansıtan alanlardır. Renkli dükkanlar, tarihi binalar, müzeler ve ünlü cafelerle dolu caddeler kentte yaşayanlar kadar turistlerin de ilgi odağı. Öyle ki bu caddeler kentle özdeş hale de gelmiş durumdadır. Örneğin İstiklal Caddesi olmadan İstanbul'u, Chaps-Elysées olmadan da Paris düşünülemez. O halde dünyanın en ünlü 15 caddesine birlikte bakalım.
• 02 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
İstanbul için İstiklal Caddesi, Londra için Oxford Street, Paris için Champs-Elysées hayati öneme sahip. Kutlamaların yapıldığı, insanların sevdikleriyle buluştuğu, tarihi olaylara tanıklık eden bu caddeler turistlerin de ilgi odağı.
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Champs-Elysées, Paris
Paris denince akla gelen ilk şey Eiffel Kulesi ise ikincisi de şüphesiz Champs-Elysées'dir. Dünyanın enine en geniş caddelerinden biri olan Champs-Elysées ünlü Zafet Takı'ndan başlar Tuileries Bahçesi'ne kadar uzanır. 1.91 kilometre uzunluğa sahip olan caddenin genişliği ise 70 metredir. Cadde dünyanın en ünlü markalarının mağazalarına da ev sahipliği yapmakta.
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Fifth Avenue, New York
Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa sahip New York'un en ünlü mekanlarından biri olan Beşinci Cadde (5th Avenue) turistlerin de ilgi odağı konumunda. Dünyanın en ünlü parklarından biri olan Central Park'a da komşu olan Beşinci Cadde, Metropolitan Museum of Art'ın da bulunduğu yerdir.
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İstiklal Caddesi, İstanbul
Yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğa sahip olan İstiklal Caddesi ya da eski adıyla Grand Rue de Pera, Osmanlı'dan itibaren Türk Batılılaşmasının en önemli simgelerinden biri oldu. Tokatlıyan Oteli'nin yanı sıra çok sayıdaki pasajı, mağazasıyla Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'un can damarı olan İstiklal, günümüzde de bu özelliğini sürdürmekte. Nostaljik tramvayı, tarihi pasajları ve cafeleriyle ünlü İstiklal Caddesi, her gün yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu. İstiklal Caddesi aynı zamanda altında yer alan dehlizler de büyük bir tarihi gizeme de ev sahipliği yapıyor.
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Oxford Street, Londra
Piccadily Circus'tan başlayan ve Hyde Park'a kadar uzanan Oxford Street, Londra'nın en ünlü alışveriş ve gezi rotası. 2 kilometre uzunluğa sahip olan Oxford Street, Londra'daki en kalabalık yerlerden biri olma özelliği de taşıyor. Dünyaca ünlü markaların mağazalarına ev sahipliği yapan Oxford Street, günboyu kalabalığından hiçbir şey kaybetmiyor. Özellikle yılbaşı döneminde rengarenk ışıklarla süsleniyor. Roma döneminde adı Via Trinobantina olan Oxford Street, sonrasında da kentin ana arterlerinden biri oldu.
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8
Via Monte Napoleone, Milano
Moda denince akla gelen ilk kentlerden biri olan Milano'da bulunan Via Monte Napoleone Caddesi kentin en ünlü duraklarından biri. 400 metre uzunluğa sahip olan Monte Napoleone, dünyanın en ünlü İtalyan markalarının merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. 1817'de açılan ve kentin en ünlü mekanlarından biri olan Cafe Cova da Monte Napoleone'dedir.
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Kurfürstendamm, Berlin
Kurfürstendamm, Berlin'in en ünlü caddesi olma özelliği taşıyor. Berlin'in Champs-Elysées'i olarak adlandırılan cadde adını tarihte Brandenburg Elektörü olan Kurfürsten'den alır. Son Prusya Kaiseri olan 2. Wilhelm anısına inşa edilen Kaiser Wilhelm Anı Kilisesi caddenin ana duraklarından biridir. Dünyaca ünlü markaların mağazalarının yanı sıra bohem mekanlara da ev sahipliği yapan Kurfürstendamm, Berlin'in en çok turist çeken yerlerşinden biri olarak da bilinir.
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La Rambla, Barcelona
Akdeniz'in en güzel ve en çok turist çeken kentlerinden biri olan Barcelona, sıcak havası ve sıcakkanlı insanlarıyla ünlü. Dünya genelinde şehir planlamasıyla ünlü olan bu tarihi kentin en meşhur yerlerinden biri La Rambla. 1.2 kilometre uzunluğa sahip olan cadde Plaça de Catalunya ile Kristof Colomb Meydanı'nı bağlar. Cadde üzerinde yapılaşma 14. yüzyıla kadar uzanmakta. Bölge gecesiyle gündüzüyle turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir.
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Graben, Viyana
Viyana uzun yıllardır dünyanın en yaşanılabilir kentlerinden biri olma özelliği taşıyor. Bu haklı unvan, kenti sahip olduğu planlı yapılaşma ve estetik yapılarla da doğru orantılı. Viyana merkezinde bulunan Graben, bu güzel kentin en turistik yerlerinden biri. Sadece yayalara açık olan Graben caddesinde Roma döneminde kentin surları yanı başında yer alıyordu. Viyana'nın en ünlü caddesi olan ve merkezde bulunan Graben, aynı zamanda şehrin de en kalabalık muhitidir.
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Hollywood Bulvarı, Los Angeles
Şöhretler Bulvarı olarak da bilinen Hollywood Bulvarı, Los Angeles'ın en turistik caddesi olma özelliği taşır. Yılda 10 milyon turistin ziyaret ettiği Hollywood Bulvarı 1958 yılında açıldı. Marilyn Monroe, Frank Sinatra gibi dünyaca ünlü isimlerin adlarının yazılı olduğu bulvar, ağırladığı milyonlarca ziyaretçiyi biraz da bu özelliğine borçlu.
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Lombad Street, San Francisco
Tıpkı Los Angeles gibi California'da bulunan San Francisco'nun en meşhur yerlerinden biri Lombard Street'tir. Oldukça eğimli bir kent olan San Francisco'daki bu cadde ilginç bir peysaja sahiptir. araçların saatte 8 kilometre hızla inebildiği bu bol eğilimli ve virajlı caddenin en önemli özelliği de budur.
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