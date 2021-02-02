• 02 Şubat 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
Dünyanın merak ettiği kent Wuhan
Wuhan bundan bir yıl öncesine kadar adı Çin'in gelişen ve hızla büyüyen ticaret şehirlerinden biri olarak anılıyordu. Yangtze Nehri ve onun bir kolu olan Han nehrinin kesiştiği noktada yer alan Wuhan, dünyanın en büyük 42. metropolüdür. Hubei eyaletinin yönetim merkezi olan Wuhan, geçtiğimiz yıl başlayan ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alıp bir pandemiye dönüşen korona virüs salgınının da ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen Wuhan, salgın ortaya ilk çıktığı dönem uygulanan sıkı tedbirlerin ardından bugün dünyanın pek çok yerinden daha güvenli bir konumda. Üç kasabanın zaman içinde büyümesinden ortaya çıkan bu tartışmalı kente yakından bakalım.
• 02 Şubat 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
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Wuhan, Çin'in merkezindeki Hubei eyaletinde yer alan hem bölgenin hem de ülkenin en önemli ticaret ve sanayi şehirlerinden biri olma özelliği taşıyor. Kent, Wuchang, Hanyang ve Hankou kasabalarının zaman içinde büyüyüp birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Wuhan aynı zamanda Çin'in önemli bir ar-ge merkezi konumundadır.
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Batılılar tarafından Çin'in Chicagosu olarak adlandırılan Wuhan, Çin'in dünyaya açılmaya başladığı dönemde bu duruma ilk entegre olan ve hızlı bir şekilde gelişme kaydeden şehir oldu. Çok kısa sürede bugün artık kentin simgesi haline gelen gökdelenlerin yükselmeye başladığı Wuhan, birkaç on yıl içinde büyük değişim ve gelişim kaydetti.
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2019'un son günlerinde haberlerde yer alamaya başlayan yeni tip korona virüs salgınının ilk raporlandığı yer olan Wuhan, kısa sürede artan vakalar ve ölüm sayılarıyla gündemde yer edinmeye başladı. Önemli bir ticaret ve kültür kenti olması nedeniyle burada ortaya çıkan salgın kısa sürede Çin'in geneline yayıldı.
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Kısa sürede Hubei eyaletinin diğer bölgelerine ve Çin'in başka kentlerine de salgının yayılmaya başlaması üzerine Wuhan'da sert tedbirler hayata geçirildi. Wuhan sakinlerinin haftalarca dışarıya çıkması tamamen yasaklandı. Dışarıya çıkmaya teşebbüs edenler sert cezalarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte Wuhan tam bir hayalet kente dönüştü.
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Wuhan'ın canlı hayvan pazarları ve kasaplarından ortaya çıktığı ve buradan da diğer bölgelere en nihayetinde de dünyaya yayıldığı düşünülen salgının konusunda Çinli yetkililerden farklı yönde açıklamalar gelmekte. Çinli yetkililer salgının buradan çıktığını reddedip kaynağının İtalya ya da Hollanda olabileceğini iddia ediyor.
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Önemli bir ulaşım merkezi konumundaki kent Çin'in hızlı tren ağlarının da kesişim noktasıdır. Wuhan'da bulunan Hankao Tren istasyonu bu kesişim noktasının da sembol yapısı olma özelliği taşıyor. Çin'in yerel mimari renklerinin yanı sıra batı tipi bir görüntüye de sahip olan tren garı, kenti ziyaret eden yabancıların da dikkatini çekmekte.
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