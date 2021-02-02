Dünyanın merak ettiği kent Wuhan

Batılılar tarafından Çin'in Chicagosu olarak adlandırılan Wuhan, Çin'in dünyaya açılmaya başladığı dönemde bu duruma ilk entegre olan ve hızlı bir şekilde gelişme kaydeden şehir oldu. Çok kısa sürede bugün artık kentin simgesi haline gelen gökdelenlerin yükselmeye başladığı Wuhan, birkaç on yıl içinde büyük değişim ve gelişim kaydetti.