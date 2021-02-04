Dünyanın merkezi Manhattan

Manhattan, New York'un beş bölgesinden biri olmasının çok ötesinde Amerika Birleşik Devletleri ve hatta dünyanın da önemli finans merkezi konumundadır. Yüzlerce gökdelenin bulunduğu Manhattan, New York Borsası ve NASDAQ'a da ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenledir ki Manhattan için finansın kalbinin attığı yer demek de mümkündür.