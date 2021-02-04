• 04 Şubat 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:
Dünyanın merkezi Manhattan
New York kentinin beş bölgesinden biri olan Manhattan aynı zamanda dünyanın en önemli finans merkezi olma özelliği taşıyor. 20. yüzyılın başlarında dünyada gökdelenlerin ilk olarak inşa edilmeye başlandığı yer olan Manhattan, İtalyan, Yahudi, Afrikalı, Çinli göçmenler mahalleleri, dünyaca ünlü şirketlerin yönetim merkezleri, müzeleri ve devasa Central Park'ı ile günümüz dünyasının en popüler bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor. Bir zamanlar Hollanda'ya bağlı New Amsterdam adlı yerleşimin bulunmadığı bir ada olan Manhattan'ın kaderi sonraki yüzyıllarda değişti.
• 04 Şubat 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:
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Manhattan, New York'un beş bölgesinden biri olmasının çok ötesinde Amerika Birleşik Devletleri ve hatta dünyanın da önemli finans merkezi konumundadır. Yüzlerce gökdelenin bulunduğu Manhattan, New York Borsası ve NASDAQ'a da ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenledir ki Manhattan için finansın kalbinin attığı yer demek de mümkündür.
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Chicago ile birlikte dünyada gökdelenlerin ilk olarak inşa edilmeye başlandığı kent olan New York'a, bu yapılar Manhattan adasında yükselmeye başlamıştı. Öyle 1932 yılında inşa edilen Empire States binası Eiffel Kulesi'nin en yüksek yapı olma unvanını ele geçirmiş Dünya Ticaret Merkezi ya da diğer adıyla İkiz Kuleler inşa edilene kadar da bu özelliğini sürdürmüştür.
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