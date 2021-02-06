• 06 Şubat 2021 - 17:05 • Son Güncelleme:
Dünyanın stratejik noktası Cebelitarık
İsmini İspanya'yı fetheden komutan Tarık bin Ziyad'tan alan Cebelitarık, dünyanın en stratejik noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Atlantik ile Akdeniz'i bağlayan boğaza da adını veren Cebelitarık, İngiltere ile İspanya arasında uzun yıllardır ihtilaflı bir konu. Etrafı İspanyol topraklarıyla çevrili olan Cebelitarık'ın yönetimi İngilizlere ait.
• 06 Şubat 2021 - 17:05 • Son Güncelleme:
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Cebelitarık, etrafı İber yarımadasındaki İspanyol topraklarıyla çevrili olan Cebelitarık, yönetim olarak Birleşik Krallık'a bağlı. İngiliz idaresindeki Cebelitarık, stratejik olarak da büyük bir öneme sahip.
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15. yüzyılda İber Yarımadası'ndaki Arap hakimiyeti son bulmaya başlarken İspanyolların etkinliği git gide artıyordu. Kastilya ve Aragon gibi iki önemli krallığın birleşmesi ve "Reconquista" yani yeniden fetih adı verilen hareket neticesinde İber Yarımadası'nın geri kalanı gibi Cebelitarık da İspanyolların hakimiyetine geçti.
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16. yüzyıl boyunca mutlak bir şekilde İspanyol Krallığı'nın parçası olan Cebelitarık. 1704'teki bir savaşın ardından Birleşik Krallık toprağı haine gelir. Hollanda'nın Utrecht kentinde 1713 yılında imzalanan ve Veraset Savaşı'na son veren anlaşmayla da Cebelitarık'ın İngiliz yönetimine bırakılması karara bağlandı.
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18. yüzyıldan itibaren İngiliz toprağı olan Cebelitarık, bu dönemde hızla gelişti. İmparatorluğun Akdeniz'deki önemli bir limanı haline geldi. Bu durum 19. ve 20. yüzyıllarda da devam etti. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Cebelitarık'ın statüsü yeniden gündeme geldi. Bölgede düzenlenen 1967 tarihli referandumda halk İngiliz yönetiminde kalmayı tercih etti. 2002'de tekrarlanan benzeri bir egemenlik referandumunda Cebelitarık halkı kararını yine aynı yönde kullandı.
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Birleşik Krallık'ta düzenlenen referandum sonucu Britanyalıların Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullanması Cebelitarık'ın konumunu yeniden gündeme taşıdı. Bölgenin statüsü konusunda Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin müzakere yürütmesine karşı çıkan İspanya, konunun sadece İspanya'yı ilgilendirdiğini savunuyor. Cebelitarık'ın kendilerine bağlı özerk bir yapıda olması gerektiğini savunan İspanyollar, bu taleplerini sürdürmekte.
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Bölgeyi elbette sadece siyasi gündemle anmak olmaz. Oldukça stratejik bir konuma sahip olan Cebelitarık aynı zamanda bir doğa harikasdır. Bir dağ etrafında uzanan yarımada dar sokakların bulunduğu eski kentin dar sokaklarının yanı sıra, Cebelitarık'ın özellikle liman bölgesinde modern yapılar dikkat çekmekte.
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