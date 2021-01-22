• 22 Ocak 2021 - 21:13 • Son Güncelleme:
e okul karne notları ekranı için TIKLA: 2021 E-okul'dan karneye nasıl bakılır? Dijital karne giriş yapma sayfası...
E okul karne notları bakma ekranı ile ilgili detaylar öğrenciler velilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemi gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim sürecinin devamında ise karneler e-okul üzerinden erişime açıldı. Salgından dolayı karneler elektronik ortam yer alıyor. Dijital karne giriş yapma sayfası ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki 2021 E-Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte e-Okul karne görüntüleme ekranı...
• 22 Ocak 2021 - 21:13 • Son Güncelleme:
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E okul'dan karneye nasıl bakılır? sorusunun cevabı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk dönemin bugün sona ermesiyle birlikte karneler bu sene koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ortamda erişime açıldı. Öğrenciler dijital karne notlarının açıklanmasıyla beraber detayları araştırmaya başladılar. Karne notları E-Okul üzerinden görüntülenebiliyor. İşte e okul karne notları ekranı 2021...
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