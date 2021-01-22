e okul karne notları ekranı için TIKLA: 2021 E-okul'dan karneye nasıl bakılır? Dijital karne giriş yapma sayfası...

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME DETAYLARI Karnelerin E-Okul üzerinden erişime açılmasıyla birlikte karne notları görüntüleme ekranı merak ediliyor. Karne npotlarını öğrenme için E-Okul sitesine giriş yapılması gerekiyor. E-Okul'a giriş sağlayan öğrenciler devamında ise e-Karne kısmında POP-Up engelleyici var ise izin veridkten sonra e-Karne alanına tekrar girmeniz gerekiyor.