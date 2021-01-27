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    • 27 Ocak 2021 - 10:41 • Son Güncelleme:

    Edebiyat Sözleri: Düşündüren Edebi Sözler, Hayat Ve Aşk'a Dair En Güzel Mesajlar

    Etkileyici edebiyat sözleri herkesin zaman zaman paylaştığı sözlerdendir. Edebi sözler içinde herkesin kendinden bir parça bulabileceği sözlerdir. İnsanı düşündüren özellikle hayata dair sözler beğenilmektedir. Sizin için edebiyat sözleri: düşündüren edebi sözler, hayat ve aşka dair en güzel mesajlarını araştırdık.

    • 27 Ocak 2021 - 10:41 • Son Güncelleme:
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    Bir sözü edebi olarak nitelendirmek için bazı özellikler taşımalıdır. Söz sanatlarının kullanılmış olması o yazıyı edebi kılar. Edebi sözler okunduğunda sizi düşünmeye sevk edecek sözlerdir.Bazı zamanlarda söylenen bir söz sizi düşündürür. Söylenen söz bir ağırlık taşır bu nedenle de bu cümlenin size düşündürdükleri olacaktır. Okuduğunuzda size o konuyu sorgulamanız gerektiğini hissettirir. Her konuda düşündüren edebi sözleri sizler için derledik.Edebi sözler en çok da hayata dair olarak söylenmiştir. Hayata karşı duruş, yaşananlar bunlar büyük bir incelikle vurgulanmaktadır. Bir diğer konu ise aşktır. Hayat ve aşk edebi metinlerin, sözlerin en çok ilham aldığı konulardır. Birbirinden anlamlı Hayat ve Aşk'a Dair En Güzel Mesajlar, bu konuda edebi sözleri sizler için bir araya getirdik.

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    Mahşerde en yakınımızı bile tanıyamayacağımız söylenir ya hep, benim gönül gözüm seni bir yerden ısıracak mutlaka. Adım gibi, adın gibi biliyorum bunu!

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    Bir hoşçakala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım.

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    Ölünce zaten unutulacaktık. İnsanlar acele etti.

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    Eğer isteklerin için savaşmıyorsan kaybettiklerin için ağlama.

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    Hiçbir noktada taviz verme… İlk uzlaşma, senin yıkımının başlangıcıdır.

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    Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır.

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    Bakmayın etrafında çok insan dolandığına, sırılsıklam yalnızım aslında

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    Neyse işte… Güzel dünlerdi. Tekrarı olmaz.

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    Koşarsın koşarsın da varamazsın hani; İçindeki umut varamadığın kadar büyür.

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    Hayallerimiz için yarın kaçta uyanıyoruz.

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    Sır ip gibidir. Bir ucunu başkasına verirsen, başkalarının sırtında kazak olarak örülürsün.

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    Düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değil aslında. Tutunmaya çalıştığımız ipler kısa.

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    Büyük seven kalbin acısı küçük olmaz.

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    Kurumuş bir okyanusa bardak bardak su taşıyorum... Olmuyor, dolmuyor.

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    Dünya üzerinde çok şey kolay da insan olmak zor.

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    Bilmiyorum ne vardı saçlarında. Rüzgâr mı delice eserdi, gözlerim mi öyle görürdü yoksa. Saçlarını her hali hoşuma giderdi.

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    Baharda kışı, kışın da baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boş ver! Bazı şeyler yokken güzel.

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    Kalbin kırılabilir ya da dünyanın en güzel aşkını yaşayabilirsin, ama denemediğin sürece asla bilemeyeceksin.

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    Ne zaman bu şehirden kaçıp gitme isteği gelse, bir köşeye oturup geçmesini bekliyorum. Gidersem dönmem çünkü biliyorum.

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    Sarılmak için yürek gerekir, kollar sonraki iş.

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    Yine de beddua edemem sana; Allah ne mutluluğun varsa versin

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    Eski hayatıma dönmeye niyetim yok” diyor Marla. Kendimi iyi hissetmek için bir cenaze evinde çalışıyordum, sırf nefes alıp vermekte oluşuma sevinmek için.

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    Mahşerde en yakınımızı bile tanıyamayacağımız söylenir ya hep, benim gönül gözüm seni bir yerden ısıracak mutlaka. Adım gibi, adın gibi biliyorum bunu!

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    Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundasın.

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    Sesini değil sözünü yükselt! Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil.

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    Alnım da açıktı, yüzüm de aktı, kimseye verecek hesabım yoktu, günah kervanımı pazara çekti, yükümde ne varsa, hepsini saydı; ah şu şairliğim olmaz olaydı!

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    Kalbin kırılabilir ya da dünyanın en güzel aşkını yaşayabilirsin, ama denemediğin sürece asla bilemeyeceksin.

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    Çocuk olsam yeniden. Bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim; çok koştuğum zaman çarpsa sadece.

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    Kadınlar duyduklarına, erkekler gördüklerine âşık olurlar. O yüzden kadınlar makyaj yapar, erkekler yalan söyler.

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    Bazen insan kendi zamanını yaratır sadece saatin yelkovanında mutlu kalabilmek için, durdu sanırız aslında o arada zaman ancak bu avutur bizi değil mi yaşanan onca şeyden sonra.

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    En az benimki kadar annemin de ahı tutar sana. Burnumdan getirdiğin süt, onun sonuçta!

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    İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş.

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    Güvenemiyorum insanlara, dil başka olmuş yürek başka. Görünmüyor asıl çehre. Artık o kadar sık değiştiriliyor ki, maskeler bile sahte.

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    Kitap okumanın tadını bilenler bilir ki, okumak deniz suyu içmek gibidir. İçtikçe susarsınız, susadıkça içersiniz.

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    Bazı şeyler İstemsiz olur. Öksürmek gibi, hapşırmak gibi, esnemek gibi; ya da ne bileyim, özlemek gibi.

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    Yine de beddua edemem sana; Allah ne mutluluğun varsa versin!

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    Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür; sen hem bir hastalık, hem de sağlık gibisin.

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    Gece yağan yağmur gibi sev..Ne sessiz nede kirli..Olacaksa gönül birlikte olsun.Hem senli hem benli!

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    Eğer geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı asla sabah olmazdı.

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    Uykumun içinde bir rüya, rüyamda bir gece, gecede ben. Bir yere gidiyorum delice. Aklımda sen.

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    Uzaklıklar küçük sevgileri yok eder büyükleri ise yüceltir tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi yükselttiği gibi.

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    Bir hoşça kala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım.

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    Bana unut dediler seni unuttum; Ama seni değil, bana seni unut diyenleri.

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    Bakarken kıyamamak mı, yoksa baktıkça doyamamak mı aşk?

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    Seninle bir pergelin iki ayrı kolları gibiyiz ne kadar dönersen dön yine aynı yerde karşılaşacağız

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    Gece yağan yağmur gibi sev. Ne sessiz ne de kirli. Olacaksa gönül birlikte olsun. Hem senli hem benli!

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    Dışarıya kar, yüreğime hasret, fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden; bir bilsen.

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    Bakarken kıyamamak mı, yoksa baktıkça doyamamak mı aşk?

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    Gel be, gel işte. Küfrüm tövbeme karışsın, aklım fikrime. Öyle bir gel ki bana, nefes nefese.

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