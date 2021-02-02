• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Ege'nin gizemli yarımadası Aynoroz
Aynoroz, Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki yarımadasının üç kolunun en doğusunda yer alıyor. Yunanistan'ın içinde özerk bir şekilde yönetilen Avrupa Birliği yasalarının bazılarından muaf tutulan Aynoroz, Ortodoks inancına mensup insanlar tarafından büyük bir öneme sahip. Sırp, Rus, Romen, Gürcü gibi farklı Ortodoks topluluklardan keşişlerin de yaşadığı bu yarımadaya herkes giremiyor. Aynoroz'a öncelikle olarak Ortodoks inancına mensup kişiler, bununla birlikte18 yaşından büyükler girebiliyor. Ancak yarımadaya kadın ziyaretçi kesinlikle kabul edilmiyor. 20 manastırın bulunduğu Aynoroz'a yakından bakalım.
• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
Aynoroz sadece Ege'nin değil aslında tüm Yunanistan'ın en çok merak edilen ve görülmek istenen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Ege'nin kuzeyinde Halkidiki yarımadasının üç kolundan en doğusunda yer alan Aynoroz, aslında turistlere neredeyse tamamen kapalı.
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Zeytin ve üzüm yetiştiriciliğin en önemli tarımsal faaliyet olduğu yarımadada bu gibi işlerle genellikle genç keşişler ilgilenmektedir. Dünyanın farklı yerlerinden Ortodoks inancına mensup keşişlerin yaşadığı bu yarımada etrafındaki onca turistik rotaya rağmen ziyaretçi genellikle kabul edilmemektedir.
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En yüksek noktasının Athos dağı olduğu ve batılı kaynaklarda da bu isimli anılan Aynoroz'da en önemli ulaşım aracı ise eşeklerdir. Bunun nedeni bölgede otoyolun bulunmamasıdır. Zira coğrafi olarak oldukça engebeli bir araziye sahip olan Aynoroz'da dik yokuşları çıkmak da ayrı bir zorluk teşkil ediyor.
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