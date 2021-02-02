Ege'nin gizemli yarımadası Aynoroz

En yüksek noktasının Athos dağı olduğu ve batılı kaynaklarda da bu isimli anılan Aynoroz'da en önemli ulaşım aracı ise eşeklerdir. Bunun nedeni bölgede otoyolun bulunmamasıdır. Zira coğrafi olarak oldukça engebeli bir araziye sahip olan Aynoroz'da dik yokuşları çıkmak da ayrı bir zorluk teşkil ediyor.