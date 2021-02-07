Eski Yugoslavya hakkında bilinmesi gerekenler

255 bin kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olan Yugoslavya'da yapılan son sayıma göre toplam 22 milyon kişi yaşıyordu. Günümüzde de Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad, Yugoslavya döneminde de bu unvana sahipti. Günümüzde büyük bölümü Hırvatistan topraklarında kalan Adriyatik kıyıları o dönemde turistler tarafından rağbet görüyordu. Game of Thrones dizisinin de çekildiği Dubrovnik bu açıdan büyük bir şöhrete sahipti.