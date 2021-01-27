• 27 Ocak 2021 - 16:31 • Son Güncelleme:
Evlerini satıp karavan aldılar
Pandemiyle birlikte daha izole ve doğa içinde olabileceğimiz alanlar yaratmaya başladık. Doğada insanlardan uzak zaman geçirme fikriyle beraber şehirlerdeki evlerini kapatıp, tam zamanlı karavanda yaşamaya başlayanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Murphy ailesi de hem karavanda yaşıyor hem de seyahat ediyor. İşte içinde şömine dahi olan muhteşem karavanları ve kıskanılacak hayatları.
• 27 Ocak 2021 - 16:31 • Son Güncelleme:
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