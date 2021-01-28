• 28 Ocak 2021 - 07:09 • Son Güncelleme:
Fenomen pilot sosyal medyanın ilgi odağı
Pilotluk çocukluk çağından itibaren pek çok insanın hayallerini süsleyen bir meslek. Ancak zorlu sınav ve eğitim sürecinin yanı sıra stresli bir iş kolu olması nedeniyle elbette bu meslek çok az insanın ulaşabildiği bir hedef konumunda. Bunlarda biri de İspanya'da yaşayan İsveçlipilot Maria Fagerström. @mariathepilot adını taşıyan Instagram hesabıyla gittiği her yerden paylaşımlarda bulunan Maria Fagerström 500 binden fazla takipçisi var.
• 28 Ocak 2021 - 07:09 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya gezginlerin ya da yeni yerleri merak edenlerin önemli bir buluşma mecrası haline geldi. Gidilen yerlerden sık sık paylaşım yapmak artık günümüzün olmazsa olmazları arasında.
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