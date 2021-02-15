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    • 15 Şubat 2021 - 12:28 • Son Güncelleme:

    Friedrich Nietzsche Sözleri: Özenle Seçilmiş En Güzel Nietzsche Sözleri

    Friedrich Nietzsche 15 Ekim 1844 yılında dünyaya gelmiştir. Friedrich Nietzsche filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve bestecidir. Leipzig'in yakınlarında olan Rücker'in küçük bir kasabasında küçüklüğünü geçirmiştir. Friedrich Nietzsche dünya tarihine özlü sözler ile önemli katkılarda bulunmuştur. Bu yazımızda ise Friedrich Nietzsche sözleri ve özenle seçilmiş en güzel Nietzsche sözlerini sizler için derledik.

    • 15 Şubat 2021 - 12:28 • Son Güncelleme:
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    Nietzsche, hayatına felsefeye dönmeden önce standart bir filolog olarak başladı. 1869 senesinde yani yirmi dört yaşındayken Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji dalına, bu yeri alan en genç insan olarak atandı. 1879 yılında, hayatının büyük kısmında kendisine dert olacak olan sağlık problemleri yüzünden istifa etti. Friedrich Nietzsche insanların hayatına yön veren güzel anlamlı sözler söylemiştir. Bu güzel anlamlı sözler insanların hayatını derinden etkilemiştir. Friedrich Nietzsche özlü sözler ile insanlara ilham kaynağı olmuştur. Friedrich Nietzsche okuyan insanlar onun anlamlı sözleri ile kendilerine yön bulmuştur. Bu anlamlı sözler bazı kitaplarda yer almaktadır. Bu kitapları okuyan insanlar Friedrich Nietzsche'nin fikir yapısına ilişkin bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu kitapları herkes okuma imkanına sahiptir.

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    İnsan ağaca benzer.ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse,o kadar kök salar yere, aşağılara ,karanlığa, derinlere kötülüğe.

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    Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az ..

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    Açıklanmamış karanlık bir konu apaçık bir konudan daha önemli sanılır.

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    Gerçekten kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz

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    Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki …

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    İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.

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    Çok düşünen partici olmaya uygun değildir; o, parti arasında düşüncesini çok çabuk sızdırır.

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    Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.

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    Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır.

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    Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh…

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    Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkca ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler.

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    Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır.

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    Bir kurbanın yoldaşı o kurbandan daha çok acı çeker.

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    İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.

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    Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan …

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    Bir şeyden hoşlanmaktan söz edilir, aslında doğrusu, bu şey aracılığıyla kendinden hoşlanmaktır.

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    Hakikatin temsilcisinin en az olduğu zaman, onu dile getirmenin tehlikeli olduğu zaman değil, can sıkıcı olduğu zamandır.

    19

    Uygarlaşmış dünya ilişkilerinde herkes, hiç değilse bir konuda kendini başkalarından üstün hisseder. Genel iyiyüreklilik buna dayanır. Çünkü, durum elverirse herkes yardım edebilir, o halde bir utanç duymaksızın bir yardımı da kabul edebilir.

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    Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur.

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    İnsan dilediği kadar bilgisiyle şişinip dursun, dilediği kadar nesnel görünsün, boşuna ! Sonunda her zaman ancak kendi yaşam öyküsünü elde edecektir.

    22

    İnsanların tarih boyunca farkına vardıkları aşılmaz zorunluluk, bu zorunluluğun ne aşılmaz ne de zorunlu olduğudur.

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    Bugün artık kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok fazla panzehir var.

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    Uygarlık tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir uygarlık çağını yaşıyoruz.

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    Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.

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    İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir.

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    Çok düşünen ve uygulamalı düşünen, kendi maceralarını kolayca unutur, ama başından geçenlerin çağrıştırdığı düşünceleri hiç unutmaz.

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    Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik …

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    İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır.

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    Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, düşmanını hayatta bırakmakta yararı vardır.

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    Sadece karşıtları cansıkıcı olmayı sürdürdükleri için, arada bir, bir davaya bağlı kalırız.

    32

    Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.

    33

    Açıkça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra bu amaçlar için oldukça yetersiz olduğunu gizlice kavrayıveren kimse, çoğu zaman bu amaçlardan vazgeçecek kadar da güçlü de değildir. İşte o zaman ikiyüzlülük kaçınılmazdır.

    34

    Gür ırmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakıl ve çalı çırpıyı da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı.

    35

    Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar.

    36

    Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.

    37

    Ruh arayanda, hiç ruh yoktur.

    38

    İnsan yığınlarının davranış biçimlerini önceden kestirmek için, onların güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir.

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    İnsan kahkahalarla güldüğü zaman, kabalığı ile tüm hayvanları geride bırakır.

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    Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar.

    41

    Aşk ve nefret kör değillerdir; ama kendileriyle birlikte taşıdıkları ateş yüzünden kör olmuşlardır.

    42

    İnsan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz.

    43

    Alev, başka şeyleri aydınlattığı kadar aydınlatmaz kendini. Bilge de böyledir.

    44

    Bir konu hakkında hazırlıksız sorguya çekildiğimizde, aklımıza gelen ilk düşünce çoğu zaman bizim kendi düşüncemiz değildir; ama bizim sınıfımıza, konumumuza ve soyumuza ait olan sıradan bir düşüncedir sadece. Öz düşünceler pek ender olarak su yüzüne çıkarlar.

    45

    Bizzat kendimizde olan bir değeri övdüğü, okşadığı zaman mucizeyi de, usdışını da kabul ederiz.

    46

    Yarı-bilim tam bilimden daha üstündür. O, sorunları olduklarından daha kolay görür ve bununla görüşünü daha anlaşılır, daha inandırıcı kılar.

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    Kötü belleğin iyi tarafı, aynı şeylerden bir çok kez, ilk kez gibi yararlanmaktır.

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