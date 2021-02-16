• 16 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
Gece Sözleri: Gece İle İlgili Söylenmiş En Güzel Ve En Anlamlı Sözler
Gecenin hüznü çöktüğü zaman insanın üstüne, aklından birçok şey geçer. Gece bazen hüzün verse de, çoğu zaman kendini dinlemede en iyi ilaçtır aslında. Gece ile ilgili söylenmiş birçok özlü sözler vardır. Sizde bu sözleri öğrenebilir, yeri ve zamanı geldiğinde dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Gece ile ilgili sözler hakkında detayları, sizler için bir araya getirdik.
• 16 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
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Gece ile ilgili güzel sözler düşünüp paylaşmak, özellikle uzun gecelerde uyumaktan yana olmayanların çok hoşuna gidecektir. Bazı insanlar, gündüzden çok geceyi severler. Gecenin huzur veren sessizliğinde, ruhlarını dinlendirirler. Gündüzün verdiği yorgunluk ve ruh bitkinliği, adeta gece de dirilir ve hayat bulur. Gecenin rengi yoktur diye boşuna söylememişlerdir.Gece ile ilgili güzel sözler Mevlana tarafından çok güzel anlatılmıştır. Mevlana’nın özlü sözlerinde, yaşanan aşkların gece de dile getirilmesi çok güzel ifade edilir. Bu sözler, insanların kalbinde ayrı bir yer tutar. Gece mesajları ile sevgiyi anlatmak veya duyguları dile getirmek, insanların en çok sevdiği paylaşımlardan biridir. Uzun yaz gecelerinde yazılan dizelerin, bir mesajla sahibini bulması kadar güzel bir şey yoktur.
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