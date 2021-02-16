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    • 16 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:

    Gece Sözleri: Gece İle İlgili Söylenmiş En Güzel Ve En Anlamlı Sözler

    Gecenin hüznü çöktüğü zaman insanın üstüne, aklından birçok şey geçer. Gece bazen hüzün verse de, çoğu zaman kendini dinlemede en iyi ilaçtır aslında. Gece ile ilgili söylenmiş birçok özlü sözler vardır. Sizde bu sözleri öğrenebilir, yeri ve zamanı geldiğinde dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Gece ile ilgili sözler hakkında detayları, sizler için bir araya getirdik.

    • 16 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
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    Gece ile ilgili güzel sözler düşünüp paylaşmak, özellikle uzun gecelerde uyumaktan yana olmayanların çok hoşuna gidecektir. Bazı insanlar, gündüzden çok geceyi severler. Gecenin huzur veren sessizliğinde, ruhlarını dinlendirirler. Gündüzün verdiği yorgunluk ve ruh bitkinliği, adeta gece de dirilir ve hayat bulur. Gecenin rengi yoktur diye boşuna söylememişlerdir.Gece ile ilgili güzel sözler Mevlana tarafından çok güzel anlatılmıştır. Mevlana’nın özlü sözlerinde, yaşanan aşkların gece de dile getirilmesi çok güzel ifade edilir. Bu sözler, insanların kalbinde ayrı bir yer tutar. Gece mesajları ile sevgiyi anlatmak veya duyguları dile getirmek, insanların en çok sevdiği paylaşımlardan biridir. Uzun yaz gecelerinde yazılan dizelerin, bir mesajla sahibini bulması kadar güzel bir şey yoktur.

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    Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.

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    Yarınki güne umutla bak. Gecenin ne doğuracağını tahmin bile edemezsin!

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    Ve eğer dünyada gece olmasaydı, sabah hiç mi hiç olmazdı.

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    Kim demiş ki geceler uyumak için?

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    Gece, budalalıkları örtmekten hoşlanır.

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    Ne geceden günü, ne günden geceyi çıkarabildim.

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    Gece, yalnızlığın üzerine dökülen asfalttır.

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    Gece ümitsizlerin kalbinden karanlıktı.

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    Sensiz uyanmamak için bu gece de uyunmadı.

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    Severim geceyi çaresiz, Korktuğumdan değil, güzelliğinden.

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    Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter.

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    Gecelerini, “Ey gündüz, gel” demekle israf etme.

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    Gündüz kandilini hazırlamayan gece karanlığa razı demektir.

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    Uykuyu unutmuş bir insana; iyi geceler diyemezsin.

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    Geceler, sonsuz gibi görünür. Fakat geceler, sonsuz değildir.

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    Yeterince gece oldu; artık sessizliği sonuna kadar açabilirsiniz.

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    Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır.

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    Sırf birisi ‘iyi geceler’ demediği için, iyi geçmeyen geceler vardır.

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    En karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar.

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    Umudunda kuşluğu büyütenlerin en iyi bildikleri, aslında gecedir.

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    Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter.

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    Gece çöker karalığa dalarım sensiz geçen günlerime yanarım hayırsız.

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    Geceyi seviyorum. Karanlık olmasaydı, yıldızları asla göremezdim.

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    Karanlığın ortaya çıkabilme ihtimalidir, gün saatlerini bu denli parlak yapan.

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    Bu gece yarısında iki kişi uyanık; biri benim, biri de uzayan kaldırımlar.

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    Yeterince gece oldu; artık sessizliği sonuna kadar açabilirsiniz.

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    Gündüzden kandilini hazırlamayan, gecenin karanlığına hazır demektir.

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    Aynı karanlık da örtse üstümüzü, herkes kendi gecesinde izler başka bir gökyüzü.

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    Yaşamda kalmanın en zor olduğu an gecedir. 04.00 tüm sırlarımı biliyor.

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    Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar, şimdi o dolunay uykudadır.

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    İnsanlar matbaayı keşfettiğinden beri, geceler tamamen karanlık değildir.

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    Söylenilmemiş mısralar bilirim, hüzün dolu yağmurlu gecelerde.

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    Gecenin, orkestranın orta yerine dalması ve onu mahvetmesi dileklerimle.

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    Geceleri penceremden dışarı baktığımda, dünyada ne bir kötülüğün ne de bir acının olamayacağını hissediyorum. Sonra gün başlıyor.

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    Her gece, uykuya dalınca, ölüyorum. Ve her sabah, uyandığımda, yeniden doğuyorum.

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    Kötü yola düşmüş gecelerden geliyorum. Kusura bakma gözlerim biraz kirli.

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    Hayatının yıldızlarına ulaşmak istiyorsan; içindeki geceye razı olmalısın.

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    Gecenin, orkestranın orta yerine dalması ve onu mahvetmesi dileklerimle.

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    Bir zamanlar tüm yıldızlar geceden daha karanlıktı, ta ki gece uyanana kadar.

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    Bozuk dualar halinde yorgun ve ürkek, gecenin sehpalarına bembeyaz asıldılar.

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    Geceyi seviyorum. Karanlık olmasaydı, yıldızları asla göremezdim.

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    Gecesini diriltmeyenin, gündüzü de ölmüştür.

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    Karanlığın ortaya çıkabilme ihtimalidir, gün saatlerini bu denli parlak yapan.

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    Gece mesajlaşırken konunun en tatlı yerinde sizi ot gibi ortada bırakıp uyumaya giden kişiye sevgili denir.

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    Her gece uykuya dalınca ölüyorum. Ve her sabah uyandığımda yeniden doğuyorum.

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    Gece sevgilinin endamını olduğundan daha güzel düşmanını daha kuvvetli derdini daha büyük sevincini daha küçük gösterir.

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    Her gece O’nu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; O’na doğru!

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    Yoldaşım sokak lambaları geceler sırdaşım oldu, Gözlerin çıkarken gözlerimin sınır dışına, ayyaş rüzgarlar öpüyor dudaklarımı.

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