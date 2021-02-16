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    • 16 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:

    Geçmiş Olsun Mesajları: Geçmiş Olsun Dilekleriniz İçin En Güzel Mesajlar

    İnsanlar, bir yakının veya tanıdığının hasta olduğunu duyunca üzülürler. O kişiye hangi mesajın gönderilmesinin daha uygun olacağını, düşünmeye ve araştırmaya başlarlar. Sizde geçmiş olsun mesajları hakkında bilgi sahibi olabilir, hasta yakınlarınıza bu mesajları gönderebilirsiniz. Onu ziyaret ettiğinizde bu sözleri söyleyebilirsiniz. Sizler için bu tarz mesajları detaylarıyla bir araya getirdik.

    • 16 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
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    Geçmiş olsun mesajı, insanların hasta yakınları için iletmek istedikleri sözlerdir. Bu gibi durumlarda, bazen nasıl konuşulacağı veya nasıl bir mesaj gönderileceği bilinemeyebilir. Duyguları ifade etmenin en güzel yolu, karşısındaki insana değer verdiğini gösteren alakadar sözlerdir.İnsanlar, en çok da hasta olduklarında daha hassas olurlar. Önemsenmek, başkası tarafından düşünüldüğünü bilmek, hasta olan bir insana çok iyi gelir. Ona gönderilecek geçmiş olsun sözleri, bu bakımdan çok önemlidir. Tüm iyi niyeti anlatan ve karşısındaki insanın duyunca kalbinde memnuniyet yaratan bu tarz sözler, zamanında iletince anlam kazanır.Bazen de hasta olan çok sevilen biri olabilir. Özel bir mesaj gönderilmesi gerekebilir. Sevgiliye geçmiş olsun mesajı bunlardan biridir. Ona kendisini hem çok özel, hem de değerli hissetmesini sağlayacak bir mesaj gönderilmesi gerekir.

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    Kalplerimiz seninle, bir an önce gözlerindeki ışıltının tekrar güneşi kıskandıracak parlaklıkta olacağına inanıyoruz. Geçmiş olsun.

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    Kararan günler bitecek, rengarenk günler bizim için gelicek. Kaybettiğin sağlığına en kısa zamanda kavuşmanı dilerim.

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    Bütün her şeyimle senin yanındayım. Güneş kadar parlak gülüşünle etrafına neşe saçtığın günlere bir an önce dönmeni diliyorum. Geçmiş olsun

    5

    Ne olursa olsun, ne zaman olursa olsun, senin için her zaman burada olacağım. Geçmiş olsun!

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    Çabucak iyileşip, eski sağlığına kavuşmanı dilerim. Geçmiş olsun.

    7

    Kötü günleri geride bırakıp güzel günleri kucaklayacağın günlere en kısa sürede ulaşmanı diliyorum. Her zaman senin yanındayım. Geçmiş olsun.

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    Gülümsemek en iyi ilaçtır. Bu yüzden hastalığın süresince gülümsemeyi asla ihmal etme. En kısa sürede iyileşmen ümidiyle!

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    Dünden daha güzel günlere birlikte yürümek dileğiyle. Geçmiş olsun

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    En kısa sürede toparlanmanı dilerim. Geçmiş olsun

    11

    Hastayken bile güleceksin ki iyileşebilesin. Sen hep bizim yanımızda olcaksın ki hastalıklar bizden uzak olacak. Geçmiş Olsun!

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    Hastalıklarda sabret ki sağlığının kıymetini bilesin. Geçmiş olsun, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

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    Bir milyon gülümsemeni gördüm ve bir milyon daha göreceğim… Bunu da atlatacaksın. Geçmiş olsun!

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    Hastanedeyken hiçbir şey için endişelenme. Senin yerine her şeyle ilgilenen bir 'elf ekibin' var. Umarım doktorlar sana iyi bakıyordur!

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    Mesajların en samimisini, sevgilerin en sıcağını sana yolluyorum. Kötü günler geride kalsın, geçmiş olsun.

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    İnanıyoruz ki en kısa zamanda rahatsızlığını yeneceksin. Çabuk iyileşip, bir an önce aramıza dönmen dileğiyle.

    17

    Yürekte sevgi olunca her şey atlatılır. Sakın bir daha hastalanıp bizi sensiz bırakma. Geçmiş olsun.

    18

    Duydum ki hasta olmuşsun, sana ilaç olarak sevgimi yolluyorum. En kısa zamanda iyileşmen dileğiyle.

    19

    Mesajların en samimisini, sevgilerin en sıcağını sana yolluyorum. Kötü günler geride kalsın, geçmiş olsun.

    20

    En kısa zamanda iyi olmanı dilerim. Seni Seviyorum.

    21

    Tanıdığım en güçlü insansın sen, birkaç mikroba teslim olmayacağını ikimizde biliyoruz. Bir an önce onlara patronun kim olduğunu göster. Sağlıklı günlerini hep birlikte kutlamak dileğiyle. Geçmiş olsun.

    22

    En kötü hastalık yalnızlık ve umutsuzluk diye bilinir. Sen ne yalnızsın ne de umutsuz. Dilediğin her şeyi yapmak için her zaman yanındayım. Tek bir gülümsemen için dünyaları önüne sararım. Bir önce eski günlerine dönmen dileğiyle, geçmiş olsun.

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    Sevgili dostum, bir süredir aramızda olmayışın bizleri çok üzüyor. Umarım bir an önce eski sağlığına kavuşursun ve yüzündeki neşe ile bizlerinde hayatına renk katarsın.

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    En içten dileklerimle geçmiş olsun dilerim.

    25

    Hasta yattığında daha fazla vakit kaybederek bizleri sensiz bırakma. Seni her geçen dakika daha çok özlüyoruz. Bir an evvel iyileşip eskisi gibi yanımızda olman dileğiyle çok geçmiş olsun.

    26

    Hasta yatağında yatarken sakın ola ki kendini yalnız hissetme. Senin için ne kadar zor bir dönem olursa olsun her zaman yanındayım. Güzel şeyler düşün ve güzel şeyler seni bulsun. Çok geçmiş olsun.

    27

    En hızlı şekilde iyileşmen için her gün dua ediyorum. Hızlıca toparlanıp eskisi gibi güçlü durduğun o günlere dön ve tekrar birlikte güzel zamanlar geçirelim. Geçmiş olsun.

    28

    En kısa zamanda kazanın izlerini sileceksin ve tekrar güzel, unutulmayacak anılar yaşayacağız seninle. En kısa sürede iyileşip ayağa kalkman dileğiyle.

    29

    Tanıdığım en güçlü insansın sen, birkaç mikroba teslim olmayacağını ikimizde biliyoruz. Bir an önce onlara patronun kim olduğunu göster. Sağlıklı günlerini hep birlikte kutlamak dileğiyle. Geçmiş olsun.

    30

    Bazen daha iyi hissetmek için birazcık zamana ihtiyacımız olur. Sen o tüm zamanı aldın gibi o yüzden hasta yatağından kalk ve hızlıca aramıza dön.

    31

    Ameliyatının beklenenden çok daha iyi geçtiğini duydum. Artık tek yapman gereken bir an önce iyileşip aramıza dönmek ki senin bunun en iyi şekilde yapacağından %100 eminim.

    32

    Hastalığınızı duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Umarım hızlı şekilde iyileşir ve sağlığınıza bir an önce kavuşursunuz.

    33

    Hepimiz seni, nezaketini ve mizah anlayışını özlüyoruz! Bilmelisin ki, herkes geri dönüşünü heyecanla bekliyor. Lütfen çabuk iyileş!

    34

    Her gün gücünüzün artması, daha mutlu ve sağlıklı olmanız dileğiyle… Geçmiş olsun!

    35

    Benim için çok şey ifade ediyorsun. Umarım yakında çok daha iyi olacaksın!

    36

    Seni çok özlüyorum. Lütfen ilaçlarını düzenli olarak almayı unutma, böylece seni kısa süre sonra tekrar göreyim.

    37

    Her gün yanımda olman beni mutlu ediyor, hastanede ne kadar uzun kalırsan o kadar mutsuz olurum. Beni mutsuz etmek istemezsin değil mi?

    38

    Seni daha iyi hissettirmek için yapabileceğim bir şey olursa bana haber ver. Yüzüne gülümseme getirmek için ne gerekiyorsa yaparım. Geçmiş olsun!

    39

    Sen hasta olduğundan beri inan ben de hasta gibiyim. Gece gündüz seni düşünüyor ve sürekli sana dua ediyorum.Bu yüzden bir an önce iyileş ve sağlıklı günlerimize geri dönelim.

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    En kalbi duygularımla hastalığı atlatmanı dilerim

    41

    Dinlenme süreni iyi geçirmeni dilerim. Geçmiş olsun dileklerimle.

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