Güncelleme almasına göre en iyi ve kötü akıllı telefonlar!

Güncelleme noktasında en başarılı şirket ise elbette Google, ve direkt güncellemeleri sunduğu Google Pixel telefonları oluyor. Pixel 4 ve Pixel 4a ve Pixel 5 gibi modeller güncelleme kaçırmıyor. Güvenlik noktasında sorun yaşamayan bu telefonlar, aldıkları güncellemeler sayesinde oldukça güncel kalmayı başarıyor. Özellikle kamera tarafında aldığı güncellemeler ile oldukça başarılı sonuçlar sunan Google Pixel telefonları, en iyi güncellen telefonlar arasında yer alıyor. Türkiye’de aktif bir şekilde bulunmayan bu telefon maalesef, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde satılıyor.