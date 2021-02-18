Geri Dön
BİST1.5591.18EURO8.410.25USD6.96-0.07ALTIN399.730.55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerTeknoloji Haberleri Güncelleme almasına göre en iyi ve kötü akıllı telefonlar!
    Nilay Kamu
    • 18 Şubat 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:

    Güncelleme almasına göre en iyi ve kötü akıllı telefonlar!

    Akıllı telefon kullanıcılarının bir numaralı önceliklerinden olan güvenlik, özellikle yazılım güncellemelerinin sürekli yapılmasıyla sağlanıyor. Popüler bazı markalar eski telefonlarına özel olarak ‘yeni’ güncellemeler sunmasıyla dikkat çekerken, diğer markalarda aynı şekilde bir hizmet sunulmayabiliyor. İşte en iyi ve kötü akıllı telefonlar...

    Nilay Kamu
    • 18 Şubat 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    Güncelleme noktasında en başarılı şirket ise elbette Google, ve direkt güncellemeleri sunduğu Google Pixel telefonları oluyor. Pixel 4 ve Pixel 4a ve Pixel 5 gibi modeller güncelleme kaçırmıyor. Güvenlik noktasında sorun yaşamayan bu telefonlar, aldıkları güncellemeler sayesinde oldukça güncel kalmayı başarıyor. Özellikle kamera tarafında aldığı güncellemeler ile oldukça başarılı sonuçlar sunan Google Pixel telefonları, en iyi güncellen telefonlar arasında yer alıyor. Türkiye’de aktif bir şekilde bulunmayan bu telefon maalesef, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde satılıyor.

    2Samsung Galaxy Note 20

    Samsung Galaxy Note 20

    Google ardından ise ikinci sırada Samsung karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 modelleri aldıkları güncellemeler sayesinde güvenlik noktasında tam puan alıyor.

    3Samsung Galaxy S20

    Samsung Galaxy S20

    Samsung her yıl onlarca telefon çıkartıyor olmasına rağmen çok eski olmamak kaydıyla telefonlarını güncel tutmaya özen gösteren şirketler arasında yerini alıyor.

    4Samsung Galaxy S20 FE

    Samsung Galaxy S20 FE

    Özellikle uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir model olmasıyla dikkat çeken S20 FE modeli Türkiye'de de satılıyor.

    5Sony Xperia 1

    Sony Xperia 1

    Bu listede totalde Google ve Samsung’dan biraz daha düşük puan alsa da güvenlik güncellemesi noktasında kullanıcılarını yarı yolda bırakmadığı görülen Sony’nin Xperia 1 ve Xperia 1 II modelleri güncellik söz konusu olduğunda kullanıcıları destekliyor.

    6LG Velvet 5G

    LG Velvet 5G

    LG Velvet 5G, aylık güvenlik güncellemelerini kaçıran bu model yine de aldığı güncellemelerle dikkat çekmeyi başarıyor.OnePlus ise genel anlamda güncellemeler noktasında kullanıcılarını üzüyor.

    7OnePlus 7

    OnePlus 7

    Listede 4 farklı OnePlus modeli bulunuyor. Bu modellerden OnePlus 7 ve 7T Pro, en az güncelleme alan modeller olurken, 8T modeli de benzer kaderi paylaşıyor. OnePlus 8 Pro kullanıcıları ise birkaç güncellemeyi kaçırmış olsa da yine de iyi durumda.

    8OnePlus 8 Pro

    OnePlus 8 Pro

    Kamera performansıyla dikkat çeken OnePlus 8 Pro güncel tutulması noktasında kullanıcılarını pek de üzmüyor.

    9Asus ROG Phone II

    Asus ROG Phone II

    Yine de hayal kırıklığında uğratan bir marka ve model var ki önemli ölçüde beklentilerin altında kalıyor. Asus’un oyuncu telefonu olan ROG Phone serisinin ilk üyelerinin tanıtılmasının ardından henüz çok da zaman geçmemişken, güncelleme almayı bıraktı.

    10ROG Phone II

    ROG Phone II

    Asus ROG Phone II uzun bir süredir güncelleme almazken, aynı serinin en son telefonu bazı güncellemelleri almış durumda. Yine de en kötü güvenlik güncellemesi sunan veyahut kullanıcısını yalnız bırakan marka olarak kayıtlara geçen Asus, umarız ilerleyen günlerde kullanıcılarının bu sorunlarına yönelik çözümler sunar.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Altın fiyatları 18 Şubat canlı takip ekranı için TIKLA: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?

    Babası vefatından sonra işleri devraldı! 5 kat büyüttü...

    TCMB (Merkez Bankası) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?

    Son dakika: Erdoğan tarih verdi! Restoran, kafe ve lokantalara 8 zorunlu önlem