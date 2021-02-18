Nilay Kamu
• 18 Şubat 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
Güncelleme almasına göre en iyi ve kötü akıllı telefonlar!
Akıllı telefon kullanıcılarının bir numaralı önceliklerinden olan güvenlik, özellikle yazılım güncellemelerinin sürekli yapılmasıyla sağlanıyor. Popüler bazı markalar eski telefonlarına özel olarak ‘yeni’ güncellemeler sunmasıyla dikkat çekerken, diğer markalarda aynı şekilde bir hizmet sunulmayabiliyor. İşte en iyi ve kötü akıllı telefonlar...
Nilay Kamu
• 18 Şubat 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
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Güncelleme noktasında en başarılı şirket ise elbette Google, ve direkt güncellemeleri sunduğu Google Pixel telefonları oluyor. Pixel 4 ve Pixel 4a ve Pixel 5 gibi modeller güncelleme kaçırmıyor. Güvenlik noktasında sorun yaşamayan bu telefonlar, aldıkları güncellemeler sayesinde oldukça güncel kalmayı başarıyor. Özellikle kamera tarafında aldığı güncellemeler ile oldukça başarılı sonuçlar sunan Google Pixel telefonları, en iyi güncellen telefonlar arasında yer alıyor. Türkiye’de aktif bir şekilde bulunmayan bu telefon maalesef, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde satılıyor.
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Samsung Galaxy Note 20
Google ardından ise ikinci sırada Samsung karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 modelleri aldıkları güncellemeler sayesinde güvenlik noktasında tam puan alıyor.
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