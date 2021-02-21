AA
• 21 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç'a veda
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne taşındı. M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. İslam alimi Saraç, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
AA
• 21 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
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Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü
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Muhammed Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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