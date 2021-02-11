DHA
• 11 Şubat 2021 - 08:46 • Son Güncelleme:
Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor! Yurt dışından bile isteyen var
Trabzon’un Tonya ilçesinde plastik doğrama işi yapan Ali Arslan (35), 10 yıl önce hobi olarak beslemeye başladığı süs tavukları ve yumurtalarını, Türkiye'nin çeşitli illeri ile farklı ülkelere satıyor. Çiftliğe dönüştürdüğü arazisinde beslediği 100'ü aşkın kanatlı hayvanı gözü gibi koruyan Arslan, "Süs tavuğu yetiştirerek çok para kazanmak mümkün” dedi.
DHA
• 11 Şubat 2021 - 08:46 • Son Güncelleme:
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İlçede, aynı zamanda plastik doğrama ustalığı yapan Ali Arslan, 10 yıl önce hobi amaçlı süs tavuğu yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği süs tavuklarının sayısını zamanla artırarak çiftlik kuran Arslan, gelen talep üzerine Türkiye'nin çeşitli illerine ve farklı ülkelere tavuk ve yumurta satışı yapınca girişimci oldu.
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