• 17 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? 5 Günlük hava durumu
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı en çok İstanbulluları meraklandırdı. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? soruları gündemden düşmüyor. Bugüne ait hava durumu merakla araştırılmaya başladı. İki gündür beyaza bürünen iller, kar yağışı ne kadar sürecek sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji ise konuya ilişkin açıklama yaptı ve bazı bölgeleri uyardı. Peki bugün hava durumu nasıl, kar yağışı ne kadar sürecek? İşte 5 günlük hava durumu...
• 17 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaş sabahın ilk ışıklarında hava durumu arayışına geçti. Karlı hava etkisinin ikinci günde de yoğn bir şekilde görenler kar yağışı ne kadar sürecek sorusunu araştırıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgilerini haberimize ekledik. İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu raporu...
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Hava durumu hakkında arayışa geçen vatandaşlar için il il hava durumu bilgilerini haberimizde derledik. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin hava durumu link erişimini haberimize yerleştirdik. Son günlerde etkili olan kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek soruları peş peşe araştırılıyor. İşte Meteoroloji'den 5 günlük son dakika hava durumu bilgileri...
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İZMİR HAVA DURUMU
Salı Karla Karışık Yağmurlu 2°C 5°C
Çarşamba Rüzgarlı 0°C 7°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 0°C 10°C
Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 13°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu 4°C 13°C
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Doğu Anadolu’da Fırtına Bekleniyor!
Doğu Anadolu’da halen güneyli yönlerden kuvvetli olarak devam etmekte olan rüzgarın; şiddetini artırarak yarın sabah (Çarşamba) saatlerine kadar Erzincan ve Bingöl; yarın akşam saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Kars, Van ve Muş; ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde yerel olarak fırtına(62-74 km/saat) ve yükseklerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi, dik yamaçlarda çığ oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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